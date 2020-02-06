Украина и Беларусь запустят речной туристический маршрут 3 6.02.2020, 21:03

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иллюстрационное Фото: onliner.by

Страны планируют запустить совместный туристический маршрут Киев-Мозырь-Киев в конце апреля.

В Мининфраструктуры заявили о начале реализации проекта водного пути Е-40

Проект по восстановлению речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий после встречи с белорусским коллегой Алексеем Авраменко 6 февраля в Минске. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Нашей основной задачей и целями дальнейшего сотрудничества является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановление полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекта Е-40", – сказал Криклий.

Страны планируют запустить совместный туристический маршрут Киев-Мозырь-Киев в конце апреля. На маршруте будет курсировать судно "Свитанок", которое принадлежит ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

С началом навигации на реках Днепр и Припять начнут работы по черпания и доведение до судоходных глубин.

Цель украинского правительства – развитие транзита по водному пути Е-40 от Черного моря к Балтийскому.

Водный путь E40 протяженностью 2353 км входит в Перечень внутренних водных путей международного значения, утвержденный Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения. Украина присоединилась к этому соглашению в 2009 году. Путь проходит по территории Украины, Беларуси и Польши через реки Висла - Буг - Мухавец - Днепровско-Бугский канал - Пена - Припять - Днепр. На сегодня он не функционирует в полном объеме, в последний раз грузы перевозились по этому маршруту во времена Советского Союза.