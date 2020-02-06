В индийском городе из кранов потек алкоголь вместо воды

В индийском городе из кранов потек алкоголь вместо воды8
- 6.02.2020, 21:12
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Из кранов текла смесь пива, коньяка и рома.
В индийском штате Керала у жителей многоэтажки из кранов вместо воды начал течь алкоголь, который случайно попал в водопровод.
Об этом сообщает BBC.
Утром в понедельник, 3 февраля, жители одного из домов в Керале заметили, что из кухонных кранов вместо воды начала течь «смесь пива, коньяка и рома».
«Мы были в таком шоке. Дети не смогли пойти в школу, даже взрослые не вышли на работу», - прокомментировал журналисту BBC один из жителей.
Shock after alcohol flows from kitchen taps in Kerala https://t.co/dkzN6xvcWn— BBC News (World) (@BBCWorld) February 6, 2020
Алкоголь случайно попал в водопровод по вине местных властей.
Выяснилось, что вблизи были закопаны цистерны с 6000 литрами алкоголя, который ранее конфисковали по решению суда. Однако алкоголь просочился через почву в колодец, откуда вода идет к дому.
Хотя очистка воды от алкоголя уже активно ведется, жители еще около месяца не смогут нормально пользоваться водопроводом. Пока людям поставляют питьевую воду отдельно.