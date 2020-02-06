Нужна ли России Конституция? 3 Абрахам Майвин

6.02.2020, 21:39

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Чтобы в стране Конституция работала, надо хотеть и уметь ее защищать.

За всё время своего существования Россия никогда не жила по Конституции. До ХХ века она вообще её не имела, а когда формально заимела, она не стала гарантом законности, её наличие не мешало установлению авторитарной и тоталитарной власти, что формально противоречило духу и букве писаной Конституции. Попрание Конституционных норм никогда не являлось проблемой для властей, а народ, в свою очередь, спокойно взирал на это, убеждённый, что формула “закон, что дышло – куда повернёшь, туда и вышло” – это закон природы. Состояние современного российского общества таково, что имеется лишь одна надёжная возможность добиться того, чтобы в России не нарушали и не насиловали Конституцию – это официальная полная её отмена. Это был бы первый шаг для осуществления многовековой мечты совестливых людей России “жить не по лжи”. Ещё первый поэт земли московской Иван Андреевич Хворостинин (15?? – 1625) писал удручённо: “Московские люди сеют землю рожью, а живут все ложью”. С тех пор ситуация только ухудшалась.

Главное препятствие к упразднению неработающей Конституции, конечно же, власть. Ибо для власти Конституция играет фундаментально важную роль. Об этой роли предельно ясно и общедоступно высказался прокурор по надзору в зоне, где отбывал свой срок известный правозащитник С.А. Ковалев. Прокурор, обращаясь к заключённым, сказал: "Больше никогда не присылайте мне жалоб и заявлений со ссылкой на конституцию. Объясняю: советская конституция писана не для вас, а для американских негров – чтобы они хорошо понимали, как счастливо живется советскому народу".

Нельзя утверждать, что такое положение вещей большая тайна для населения России и что оно никак не задевает чувство национального достоинства части россиян. Задевает. И порой вызывает соответствующую защитную реакцию. Часто приводится аргумент – но ведь существовал и функционировал такой орган самоуправления, как Вече (первое письменное упоминание датируется 1016 годом). Правда, здесь можно согласиться с доктором исторических наук Б.С. Орловым, который пишет по этому поводу: "Как историка меня уже давно настораживает то обстоятельство, что в русских летописях очень скупо упоминается деятельность вече. Мало места описанию деятельности этих демократических органов самоуправления уделяется и в работах историков дооктябрьского периода".

Как известно, образованию княжеств на территории современной России мы обязаны норманнам, а образованию государственности – Золотой Орде с центром в Московии. Нет сомнения в том, такой орган как новгородское Вече скорее всего появился с подачи норманн и просуществовал длительное время благодаря независимости Новгорода от Москвы. Но первое, что сделала наследница Орды Московия, покорив Новгородское княжество в 1478 году, – это полностью ликвидировало орган самоуправления Вече и даже вечевой колокол был отвезён в Москву и впоследствии переплавлен. Таким образом, демократические принципы были придушены на корню.

Благоприятный случай, ситуация или особые обстоятельства могут помочь появлению в стране цивилизованных правовых норм, но они не могут сделать их необратимыми и устойчивыми – для этого требуются внутренние движущие силы.

Чтобы в стране Конституция работала, надо хотеть и уметь ее защищать. Россияне же в своей массе и сегодня не понимают, что “правительство учреждено, чтобы защищать человека от преступников, а конституция написана, чтобы защищать человека от правительства”.(Ayn Rand)

Поэтому наиболее адекватная, а посему наиболее устойчивая власть в России, – это по-отечески заботливая справедливая тирания. “– Но возможно ли это? – Вопрошал Достоевский устами своего героя по иному поводу и отвечал – Совершенно и в высшей степени невозможно, но непременно так должно быть”.

Читателю может показаться, что я ёрничаю. Не без этого, но с другой стороны аксиома Истории гласит:

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идёт на бой!

Конечно, было бы куда удобнее, если б аксиому Истории Гёте сформулировал так:

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто, сев на лавочку, способен долго ждать!

Абрахам Майвин, kasparov.ru