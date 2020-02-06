Трамп о процедуре импичмента: Нас несправедливо прогнали сквозь ад 3 6.02.2020, 22:00

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Фото: AP

Президент США выступил перед своими сторонниками в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп выразил радость по поводу собственного оправдания по обоим обвинениям в процессе импичмента и накинулся с критикой своих оппонентов.

Трамп в четверг выступил перед своими сторонниками в Белом доме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Президент держал в руках свежий номер Washington Post с заголовком "Оправдание Трампа" во время своей речи.

Трамп объявил процедуру импичмента "позором" и снова пожаловался, что это была "очень несправедливая ситуация".

"Это было зло, это было бесчестие, - заявил он. - Это никогда не должно случиться с другим президентом, никогда".

"Нас несправедливо прогнали сквозь ад. Мы не сделали ничего плохого", - подчеркнул он.

Трамп также назвал спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая выдвинула против президента обвинения, "ужасным человеком" и усомнился в его утверждениях, что она молится за него.

Агентство отмечает, что почти каждый дюйм Восточной комнаты Белого дома был забит сторонниками Трампа. Среди них: сенаторы-республиканцы, которые отдали часть голосов за его оправдание, несколько членов Кабинета, включая генерального прокурора Уильяма Барра и министра финансов Стива Мнучина, и верные союзники из Палаты представителей, включая Джима Джордана, Девина Нунеса и лидера меньшинства Кевина Маккарти.

Напомним, в среду верхняя палата Конгресса США завершила судебный процесс против действующего президента США Дональда Трампа, признав его невиновным по обеим статьям в процессе импичмента.