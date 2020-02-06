«Сахарное дело»: посольство РФ опровергло информацию о задержании россиян 1 6.02.2020, 22:07

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В сюжете БТ сообщалось о российском бизнесмене Кононенко.

Российское посольство в Минске в комментарии РИА Новости опровергло информацию о задержании российских граждан в рамках «сахарного дела»:

— Официальной информации о задержании граждан России в посольство на данный момент не поступало.

В посольстве добавили, что проверяют информацию о возможном нахождении россиян в числе задержанных.

Напомним, что в специальном расследовании телеканала «Беларусь 1» представитель КГБ рассказал о задержании российского бизнесмена Сергея Кононенко, фигурирующего в деле в качестве владельца фирмы «Полимер».