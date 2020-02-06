В пятницу в Беларуси ожидается до +1 градуса 6.02.2020, 22:27

Объявлено штормовое предупреждение.

В пятницу, 7 февраля, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Местами по востоку, а ночью и по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные осадки — преимущественно снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северо-западный порывистый, днем на большей части территории страны — сильный порывистый, до 15-18 метров в секунду.

Ночью прогнозируется 3-9 градусов мороза, днем ожидается от -5 до +1.