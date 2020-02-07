США ликвидировали главаря «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове 7.02.2020, 8:04

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Операция была проведена по указу Дональда Трампа.

Основатель и главарь террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (AQAP) Касим аль-Райми убит в Йемене в ходе контртеррористической операции, передает dw.com.

Об этом Белый дом сообщил в четверг, 6 февраля. Операция, подробности которой не приведены, прошла по указанию президента США Дональда Трампа.

Группировка совершала в Йемене "вопиющие акты насилия против мирных жителей", а также "стремилась побуждать к многочисленным нападениям на Соединенные Штаты и их вооруженные силы", говорится в сообщении. Гибель аль-Райми ослабляет деятельность террористов и "приводит нас ближе к устранению угроз, которые группировки несут национальной безопасности" США, подчеркнули в Белом доме.

По сведениям Вашингтона, аль-Райми присоединился к "Аль-Каиде" в 1990-х годах, выполнял в Афганистане поручения Усамы бен Ладена, на тот момент являвшегося главарем группировки. К моменту гибели аль-Райми являлся заместителем нынешнего лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, добавили в Белом доме.

В октябре 2019 года силы Соединенных Штатов нанесли удар по еще одной террористической группировке - "Исламскому государству", уничтожив ее главаря Абу Бакра аль-Багдади и его помощника Абу Хасана аль-Мухаджира на территории Сирии.