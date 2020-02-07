«Он открыл параллельную ДНК белорусов» 2 7.02.2020, 8:52

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В Минске презентовали новый перевод культового романа Сергея Песецкого.

В рамках 27-й Минской международной книжной выставки-ярмарки 6 февраля в «БелЭкспо» состоялась презентация книги культового польского писателя белорусского происхождения Сергея Песецкого «Любовник Большой Медведицы». Роман переведен на белорусский язык уже во второй раз, но теперь – со всеми деталями, которые при жизни автора вычеркнули редакторы, сообщает «Белсат».

Сергей Песецкий родился в 1901 году в Ляховичах под Минском. Мама была белоруской, папа – полякам, но в семье говорили по-русски. В юности переехал в Раков, который после Рижского мира стал пограничным пунктом и одновременно центром контрабанды. Там же парня завербовала польская разведка, а вскоре будущий писатель вообще попал в тюрьму за разбой. Именно за решеткой он написал дебютный роман «Любовник Большой Медведицы», где сочным и ярким языком описывал жизнь контрабандистов. Он был впервые опубликован в 1937-м и принес Песецкому мировую известность. Позже Сергей Песецкий воевал в составе Армии Крайовой, эмигрировал в Италию, работал на британскую разведку и писал вплоть до своей смерти в 1964-м. Похоронен в британском городке Гастингсе.

«Песецкий – явление кросскультурное, ведь выдающийся писатель был еще и профессиональным контрабандистом. Сегодня с контрабандистами могут конкурировать только переводчики художественной литературы, которые настолько же обладают этим умением нарушать границы», – начал презентацию поэт Андрей Хаданович.

Польско-белорусский писатель настолько популярен, отметил Хаданович, что на белорусский язык переведены 8 его романов. А «Любовник Большой Медведицы» переведен уже во второй раз.

«Это второе, расширенное издание самого культового романа, который сделал узника – свободным человеком, контрабандиста – писателем, переводился на десятки языков и 82 года назад даже номинировался на Нобелевскую премию по литературе», – добавил он.

В этом году роман в переводе Марии Пушкиной увидел свет, благодаря поддержке Польского института в Минске и его директора Цезария Карпинского, который также присутствовал на презентации.

Переводчица в прошлом году встречалась с представительницей Фонда Сергея Песецкого, его внучкой Эвой Томашевич, которая подчеркнула, что для нее очень важно, чтобы перевели первоначальный авторский вариант.

Фрагмент из «Любовника Большой Медведицы» прямо у стенда зачитали актеры Купаловского театра Роман Подоляко и Михаил Зуй, одетые в костюмы в стиле 20-х годов.

Продвижением произведений Песецкого и популяризацией его как исторической фигуры в Беларуси занимается арт-директор «Книжного магазина Логвинова» Павел Костюкевич. Он рассказал, что книги, написанные в начале прошлого века, сегодня пользуются большим спросом. Секрет – в непривычном содержании и стилистике.

«Песецкий открыл параллельную ДНК белорусов. Мы всегда находимся между баррикадами покладистости и героизма, а тут вдруг приходит Песецкий и говорит, что все это чушь и наш путь – это пьяный дебош, танцы на столах и доступные женщины. Я думаю, в этом и есть открытие, поэтому книги разлетаются как горячие пирожки. Мы открыли что-то неожиданное!», – сказал Костюкевич.