Названы семь самых необычных рецептов кофе 5 7.02.2020, 8:56

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Бармены поделились своими секретами бодрого утра.

Издание elle.ru собрало рецепты опытных бариста и предложило разнообразить утро причудливыми рецептами кофе.

ЛАТТЕ КУРКУМА

СЛОЖНОСТЬ

Просто

ТИП

Напиток

ВРЕМЯ

10 минут

ПЕРСОН

1

Ингредиенты:

Кофе

Молоко — 240 мл

Куркума — 1 г

Мед — 5-10 г

Корица молотая по вкусу

Приготовление:

Молоко можно брать любое: животное, растительное, обезжиренное.

Налить в кастрюлю молоко для подогрева. Греть до t 70-75, не доводя до кипения. Далее добавить куркуму, корицу, мед. Все активно перемешать. Перелить в удобную посуду.

РАФ ПОПКОРН

СЛОЖНОСТЬ

Просто

ТИП

Напиток

ВРЕМЯ

10 минут

ПЕРСОН

1

Ингредиенты:

Молоко/сливки — 300 мл

Эспрессо/черный кофе — 30 мл

Карамельный сироп — 25 мл

Соль по вкусу

Карамельный попкорн

Приготовление:

Соединить все ингредиенты. Перемешать. Взбить пароотводом до появления воздушной пены.

Перелить в чашку, сверху украсить попкорном.

КОФЕ-ТОНИК

СЛОЖНОСТЬ

Просто

ТИП

Напиток

ВРЕМЯ

15 минут

ПЕРСОН

1

Ингредиенты:

Кофе — 25 г

Вода — 330 мл

Лед

Тоник — 200 мл

Приготовление:

Заварить кофе во френч-прессе (25 г кофе на 330 мл воды), охладить.

В стеклянный стакан положить лед, добавить тоник до половины, затем до верха налить охлажденный кофе.

«РАФ МАСАЛА ПО-ДОМАШНЕМУ»

СЛОЖНОСТЬ

Просто

ТИП

Напиток

ВРЕМЯ

15 минут

ПЕРСОН

1

Ингредиенты:

Тростниковый сахар — 2 ч.л

Молотый имбирь — ½ ч.л

Кардамон — ½ ч.л

Корица — ½ ч.л

Горячая кипяченая вода — 40 мл

Кофе

Сливки 11%

Приготовление:

Заварить кофе во френч-прессе, перелить в другую посуду, на время отставить.

Сделать пряный сироп: взять тростниковый сахар, молотый имбирь, кардамон, корицу и 40 мл горячей кипяченой воды. Все ингредиенты смешать до полного растворения сахара. Сливки 11 % подогреть, но не доводить до кипения.

Смешать все ингредиенты во френч-прессе: 1 ст ложка сиропа, 1/3 френч-пресса заполнить горячими сливками и добавить кофе по вкусу. Опустить плунжер. Быстрыми поднятиями плунжера вверх-вниз в течение минуты взбить раф.

КОФЕЙНО-БАНАНОВЫЙ КОФЕ

СЛОЖНОСТЬ

Просто

ТИП

Напиток

ВРЕМЯ

5 минут

ПЕРСОН

1

Ингредиенты:

Смузи — 1 банан

Мед — 1 ч.л

Какао — 1 ч.л

Свежезаваренный кофе — 1 чашка

Молоко — 1 чашка

Приготовление:

Все ингредиенты поместить в блендер и взбить.

КОФЕ ПО-ВЬЕТНАМСКИ

СЛОЖНОСТЬ

Просто

ТИП

Напиток

ВРЕМЯ

10 минут

ПЕРСОН

1

Ингредиенты:

Кофе молотый — примерно 15 г

Сгущенное молоко — 20 г

Кипяток — 100 мл

Металлический фильтр

Стеклянная чашка для напитка

Приготовление:

Прогреть небольшой стакан кипятком и влить в него сгущенное молоко.

Прогреть металлический фильтр и установить его на стакан.

На дно фильтра равномерно насыпать молотый кофе, сверху положить пресс, не уплотняя.

В мерник налить 20 мл кипятка, влить на пресс и дать настояться 1 минуту, после чего налить оставшийся кипяток, накрыть крышкой и сразу же подать к столу.

Не забудьте — перед употреблением напиток нужно обязательно перемешать!

ЛАТТЕ ТОФФИ

СЛОЖНОСТЬ

Просто

ТИП

Напиток

ВРЕМЯ

10 минут

ПЕРСОН

1

Ингредиенты:

Молотый кофе

Молоко — 180 мл

Карамельный соус — 40 г

Приготовление:

Смешать карамельный соус и молоко.

Сварить привычное количество эспрессо и добавить в чашу с соусом и молоком.

Взбить и нагреть смешанные продукты. Важная деталь — пена должна быть примерно 0,5-1 см.

Перелить сваренный кофе в любимую чашку и пить с любимым десертом.