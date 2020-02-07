Названы семь самых необычных рецептов кофе

Названы семь самых необычных рецептов кофе5
- 7.02.2020, 8:56
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Бармены поделились своими секретами бодрого утра.
Издание elle.ru собрало рецепты опытных бариста и предложило разнообразить утро причудливыми рецептами кофе.
ЛАТТЕ КУРКУМА
СЛОЖНОСТЬ
Просто
ТИП
Напиток
ВРЕМЯ
10 минут
ПЕРСОН
1
Ингредиенты:
Кофе
Молоко — 240 мл
Куркума — 1 г
Мед — 5-10 г
Корица молотая по вкусу
Приготовление:
Молоко можно брать любое: животное, растительное, обезжиренное.
Налить в кастрюлю молоко для подогрева. Греть до t 70-75, не доводя до кипения. Далее добавить куркуму, корицу, мед. Все активно перемешать. Перелить в удобную посуду.
РАФ ПОПКОРН
СЛОЖНОСТЬ
Просто
ТИП
Напиток
ВРЕМЯ
10 минут
ПЕРСОН
1
Ингредиенты:
Молоко/сливки — 300 мл
Эспрессо/черный кофе — 30 мл
Карамельный сироп — 25 мл
Соль по вкусу
Карамельный попкорн
Приготовление:
Соединить все ингредиенты. Перемешать. Взбить пароотводом до появления воздушной пены.
Перелить в чашку, сверху украсить попкорном.
КОФЕ-ТОНИК
СЛОЖНОСТЬ
Просто
ТИП
Напиток
ВРЕМЯ
15 минут
ПЕРСОН
1
Ингредиенты:
Кофе — 25 г
Вода — 330 мл
Лед
Тоник — 200 мл
Приготовление:
Заварить кофе во френч-прессе (25 г кофе на 330 мл воды), охладить.
В стеклянный стакан положить лед, добавить тоник до половины, затем до верха налить охлажденный кофе.
«РАФ МАСАЛА ПО-ДОМАШНЕМУ»
СЛОЖНОСТЬ
Просто
ТИП
Напиток
ВРЕМЯ
15 минут
ПЕРСОН
1
Ингредиенты:
Тростниковый сахар — 2 ч.л
Молотый имбирь — ½ ч.л
Кардамон — ½ ч.л
Корица — ½ ч.л
Горячая кипяченая вода — 40 мл
Кофе
Сливки 11%
Приготовление:
Заварить кофе во френч-прессе, перелить в другую посуду, на время отставить.
Сделать пряный сироп: взять тростниковый сахар, молотый имбирь, кардамон, корицу и 40 мл горячей кипяченой воды. Все ингредиенты смешать до полного растворения сахара. Сливки 11 % подогреть, но не доводить до кипения.
Смешать все ингредиенты во френч-прессе: 1 ст ложка сиропа, 1/3 френч-пресса заполнить горячими сливками и добавить кофе по вкусу. Опустить плунжер. Быстрыми поднятиями плунжера вверх-вниз в течение минуты взбить раф.
КОФЕЙНО-БАНАНОВЫЙ КОФЕ
СЛОЖНОСТЬ
Просто
ТИП
Напиток
ВРЕМЯ
5 минут
ПЕРСОН
1
Ингредиенты:
Смузи — 1 банан
Мед — 1 ч.л
Какао — 1 ч.л
Свежезаваренный кофе — 1 чашка
Молоко — 1 чашка
Приготовление:
Все ингредиенты поместить в блендер и взбить.
КОФЕ ПО-ВЬЕТНАМСКИ
СЛОЖНОСТЬ
Просто
ТИП
Напиток
ВРЕМЯ
10 минут
ПЕРСОН
1
Ингредиенты:
Кофе молотый — примерно 15 г
Сгущенное молоко — 20 г
Кипяток — 100 мл
Металлический фильтр
Стеклянная чашка для напитка
Приготовление:
Прогреть небольшой стакан кипятком и влить в него сгущенное молоко.
Прогреть металлический фильтр и установить его на стакан.
На дно фильтра равномерно насыпать молотый кофе, сверху положить пресс, не уплотняя.
В мерник налить 20 мл кипятка, влить на пресс и дать настояться 1 минуту, после чего налить оставшийся кипяток, накрыть крышкой и сразу же подать к столу.
Не забудьте — перед употреблением напиток нужно обязательно перемешать!
ЛАТТЕ ТОФФИ
СЛОЖНОСТЬ
Просто
ТИП
Напиток
ВРЕМЯ
10 минут
ПЕРСОН
1
Ингредиенты:
Молотый кофе
Молоко — 180 мл
Карамельный соус — 40 г
Приготовление:
Смешать карамельный соус и молоко.
Сварить привычное количество эспрессо и добавить в чашу с соусом и молоком.
Взбить и нагреть смешанные продукты. Важная деталь — пена должна быть примерно 0,5-1 см.
Перелить сваренный кофе в любимую чашку и пить с любимым десертом.