Военрук на майбахе 17 Ирина Халип

7.02.2020, 9:42

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Ирина Халип

Школьные дармоеды обойдутся белорусам в полтора миллиона долларов ежемесячно.

Власть мучительно ищет деньги – не в собственных гаражах и ангарах, разумеется, а у нас. Госконтроль разоблачает кровать в мастерской Цеслера и прочие непотребные предметы в мастерских других художников. «Мингаз» ходит по квартирам под девизом «профилактический осмотр газового оборудования» и берет за это 23 рубля – да не наличными, которые можно не дать, а включает эти деньги в «жировку». А уж коммунальные услуги попробуй не оплати – сами понимаете, дешевле выйдет отдать рэкетирам ту злосчастную двадцатку. В общем, выкручиваются, как могут. Следующий шаг – это разве что собирать «бычки».

И в это самое время государство вводит в школах новую штатную единицу завуча по военно-патриотическому воспитанию. Этот новый школьный начальник, как следует из официальных сообщений, будет «обеспечивать реализацию идеологии в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». А еще – «формировать у юношей и девушек патриотическое осознание и морально-психологические качества, необходимые для защиты Отечества, а также обязательной подготовки граждан к военной службе». Надеюсь, вы помните, что и эту новую ораву школьного начальства обеспечивать будем мы своими налогами? Так вот, давайте считать. В Беларуси три тысячи средних школ. Зарплата завуча – в среднем тысяча рублей. Таким образом, нам обеспечение военруков обойдется в три миллиона рублей ежемесячно. То есть – полтора миллиона долларов мы будем каждый месяц безропортно доставать из своих кошельков на оплату «реализаторов идеологии в области обеспечения военной безопасности». Полтора миллиона долларов. Восемнадцать миллионов долларов в год. Богатый мы все-таки народ, если можем себе позволить такие извращенные развлечения.

А в это время мамы трехмесячных Миланы Пшенко и Софии Жагунь и пятимесячной Даши Шепетовской с помощью социальных сетей собирают деньги. У всех девочек – СМА, спинальная мышечная атрофия 1-го типа, самая агрессивная. Заболевание, которое до 2016 года было смертельным, теперь можно победить. В мире появился препарат генной терапии под названием ZOLGENSMA, одна инъекция которого спасает и сохраняет жизнь, - не излечивает, но останавливает прогрессирование болезни. Правда, стоит эта инъекция два миллиона долларов. Разумеется, ни один из белорусских благотворительных фондов сбор средств не поддержал: слишком велика сумма. Так что собирают родители по копеечке да по рублю, все надеются успеть, пока не погибли их дети. И вот какая арифметика получается: четыре месяца существования на нашем иждивении этих чертовых завучей-«патриотов» - и вот вам три спасенные девочки. Год – девять детских жизней. Вместо покупки очередного бизнес-джета для дроздовских понтов могли бы спасти тридцать детей. А если все эти майбахи, часы, мотоциклы, тряпки конвертировать в человеческие жизни? Совсем другая история могла бы получиться. Но режиму нужны гаражи с майбахами и военруки. Задача вторых - промыть мозги детям так, чтобы никто из них не додумался даже вопрос задать по поводу первых.

Кстати, почитайте любопытства ради школьный учебник допризывной подготовки для десятых и одиннадцатых классов. Если бы там все состояло из фраз вроде «основным местом укрытия наблюдателя от огня противника является окоп» - это полбеды. Но и про антигосударственный заговор на деньги Запада в 2010 году там тоже очень подробно, с цитатами из «Совбелии» рассказывается. Пишут в учебнике, что Америка 16 миллионов долларов выделила на свержение власти. Так что очень вовремя в Минск приехал госсекретарь США и пообещал поддержку. Если у нас в карманах совсем пусто станет, может быть, Соединенные Штаты помогут учить наших детей сопротивляться белорусским боевикам, которых тренируют в польских лесах на американские деньги?

Ирина Халип, специально для Charter97.org