В оккупированном Крыму начались молебны о дожде 22 7.02.2020, 9:48

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СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

ФОТО: KRYMR.ORG

Уровень воды в Симферополе оказался в два раза ниже, чем год назад.

В оккупированном Россией Крыму начались молебны о дожде «Молебны о дожде идут в храмах по распоряжению правящего архиерея», – сообщили российскому агентству «Интерфакс» в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

Основные водохранилища Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня. Но из-за отсутствия осадков в Симферополе вода в дефиците. Уровень воды в городе оказался в два раза ниже, чем год назад.

5 февраля представители администрации Симферополя заявили, что решили ограничить подачу воды. Однако вечером того же дня появилось сообщение, что ограничений пока не будет, так как начались дожди.

До аннексии Крыма Россией в 2014 году около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума и выхода Крыма из состава Украины Киев его перекрыл.