Трамп протроллил спикера Конгресса Пелоси 3 7.02.2020, 10:55

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В своем микроблоге президент США разместил шуточный ролик.

Американский президент Дональд Трамп протроллил своего самого главного противника в Демократической партии — спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

В своем микроблоге хозяин Белого дома разместил шуточный ролик. В нарезке, сделанной по итогам его речи в парламенте, несколько раз «вклинивается» руководитель нижней палаты, которая разрывает выступление президента.

Ролик называется «Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси».

Напомним, выступление в конгрессе завершилось небольшим скандалом — спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которую президент не поприветствовал в начале (а она его перед этим не полностью представила), демонстративно порвала на куски распечатанную речь президента.