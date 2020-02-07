Обманули, как первоклашку 14 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

7.02.2020, 10:09

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У «хитрого» начала — скандальный конец.

Совсем недавно, несколько дней назад, Лукашенко превратился из «мудрого государственного деятеля мирового масштаба» в наивного политического «первоклашку», которого обманывают все кому не лень, по его собственным словам.

Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с Россией. «Но если вы пообещали за 5 лет (когда «Белтрансгаз» купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли». Внесен ли соответствующий пункт в договор «купли-продажи»? Ибо если же в договоре такого нет, то и претензии беспочвенны.

Правитель и сам много чего обещал – той же России, и Европе, и собственному народу. И зачастую ничего не выполнял. Даже из того, что зафиксировано юридически, в решениях всебелорусских собраний, например.

В огромной кредитной нагрузке страны тоже виноваты «восточные братья». «Счастье нам подарили – один миллиард долларов ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги», – посетовал Лукашенко. И добавил, что Минск не просит у Москвы никаких денег, поскольку «кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались». По его словам, Минск готов восстановить сотрудничество, однако Россия хочет «по-византийски (по голове ударить и наклонить https://charter97.org/ru/news/2020/1/29/363979/)». Хитрые россияне, получает, навязали наивному белорусскому руководству кучу кредитов – а народу теперь страдай, выкладывай ежегодно по миллиарду долларов на их обслуживание.

Сам кредитополучатель тут, конечно, не при чем. Те, у кого нет склероза, должны помнить, что кредиты вымаливал как раз он сам. Россияне не слишком сильно стремились их давать, вплоть до того, что начали задерживать транши, а в итоге вообще отказали в кредитах. То есть мы в этом году не просим, это правда, но исключительно потому, что в прошлом они отказались нам кредиты давать.

Впрочем, на то что российское руководство белорусского лидера регулярно обманывает, он жалуется уже давно. Россия – ладно, но ведь и великий Китай неожиданно превратился в обманщика. Так, Лукашенко нашел виновных в том, что Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», которую планировали построить к 2015 году, так и не запущена. На сегодняшний день объект законсервирован. Китайский генподрядчик компания «Сюань Юань», которая взялась за инвестпроект по переоснащению фабрики, неоднократно срывала сроки из-за проблем с финансированием. В 2018 году контракт с нею был расторгнут. Прошло два года, а предприятие по-прежнему стоит... В итоге оказалось, во всем виноваты китайцы. Лукашенко даже пригрозил, что хочет «основательно поговорить» с Си Цзиньпином про работу китайских подрядчиков.

Мне кажется, что попытка нашего руководителя подмочить авторитет китайских фирм в глазах «мирового сообщества» может дорого обойтись. Дружбу с Китаем это точно не укрепит. И время хорошее подобрал, выступил как раз тогда, когда в Китае коронавирус и экономика испытывает трудности.

Не удивлюсь если скоро выяснится, что и Помпео также обманул нашего «первоклашку». Да, сказал: понадобится нефть – обратитесь к нам. Мы вам продадим, в любых количествах – по конкурентным ценам. Это чистая правда, продадут. Кстати, таким вот образом выяснилось, что раньше мы к ним не обращались, хотя были заявления «сверху», что переговоры идут. Может, Помпео про них просто не знал? А, может, мы лукавили? А потом заявим, что очень хотели альтернативной нефти, но нас опять обманули? Но кто?

Вертикаль с «красными директорами» тоже практически только этим и занимается. Обманом правителя, по его же собственным словам. Часто в этом признается, когда садит своих же назначенцев. Быть может, следует попробовать назначать компетентных специалистов? И что то за руководитель такой, которого все обманывают?

Хотя все логично, на «хитром рынке», где до сих пор пытался действовать наш руководитель, есть свои законы. Один из главных: или ты обманешь, или тебя обманут. Се ля ви, рынок «хитрых схем» и «неформальных договоренностей» он такой.

Самым разумным решением было бы статься работать по законам экономики. Их не обманешь, и они не лгут. Но, видимо, это сложно и к тому же затрудняет использование таких методов, как «распил», «откат», директивное назначение цен, «ручное управление» и т.д. Там, где такие методы являются превалирующими, экономика оказывается неконкурентоспособной. Дело в этом, а не в том, что нефть и газ не дают за бесценок.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»