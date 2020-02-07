В Беларуси значительно упростили призыв в армию по состоянию здоровья

В Беларуси значительно упростили призыв в армию по состоянию здоровья15
- 7.02.2020, 10:43
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В военное время теперь могут призывать даже ВИЧ-инфицированных.
В Беларуси представили новую редакцию инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Она опубликована сегодня, документ сразу вступил в законную силу. Министерство обороны и Министерство здравоохранения РБ комментируют постановление от 3 января 2020 года «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью», сообщает onliner.by.
Вот ссылка на его официальное опубликование.
Основная часть инструкции — так называемое расписание болезней, в котором приводится перечень заболеваний и то, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.
Документ значительно расширяет возможности для призыва на воинскую службу, из расписания исключили многие заболевания, теперь к службе в армии годны практически все.
Сколиоз 2-й степени, например, уже не является поводом для отсрочки. Сократили отсрочку после лазерной коррекции. В военное время теперь могут призывать даже ВИЧ-инфицированных.
Военные говорят, что документ принят со следующими целями:
1. Привести законодательный акт в соответствие с требованиями Закона «О нормативных правовых актах».
2. Уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу, по следующим классам заболеваний:
- заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы;
- заболевания эндокринной системы;
- расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма.
3. Усовершенствовать экспертные подходы в связи с современными достижениями медицины.
4. Скорректировать требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям.