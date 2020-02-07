В Беларуси значительно упростили призыв в армию по состоянию здоровья 15 7.02.2020, 10:43

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В военное время теперь могут призывать даже ВИЧ-инфицированных.

В Беларуси представили новую редакцию инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Она опубликована сегодня, документ сразу вступил в законную силу. Министерство обороны и Министерство здравоохранения РБ комментируют постановление от 3 января 2020 года «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью», сообщает onliner.by.

Вот ссылка на его официальное опубликование.

Основная часть инструкции — так называемое расписание болезней, в котором приводится перечень заболеваний и то, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.

Документ значительно расширяет возможности для призыва на воинскую службу, из расписания исключили многие заболевания, теперь к службе в армии годны практически все.

Сколиоз 2-й степени, например, уже не является поводом для отсрочки. Сократили отсрочку после лазерной коррекции. В военное время теперь могут призывать даже ВИЧ-инфицированных.

Военные говорят, что документ принят со следующими целями:

1. Привести законодательный акт в соответствие с требованиями Закона «О нормативных правовых актах».

2. Уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу, по следующим классам заболеваний:

- заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы;

- заболевания эндокринной системы;

- расстройства питания и нарушения обмена веществ;

- заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма.

3. Усовершенствовать экспертные подходы в связи с современными достижениями медицины.

4. Скорректировать требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям.