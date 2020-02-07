Элис Бакай: Все в брестском «Динамо» нацелены на группу Лиги чемпионов 7.02.2020, 11:11

Албанский полузащитник рассказал, почему поменял Солигорск на Брест, а также о перспективах остаться жить в Беларуси.

Брестское "Динамо" готовится к скорому отлету на второй зарубежный сбор в Турцию. На протяжении уходящей недели, пока "бело-синие" мерзли дома, новички команды получили возможность разобраться с бытовой суетой и немного обжиться на новом месте. Этим занимался и Элис Бакай. Албанский бородач перебрался на берега Буга после двух лет в солигорском "Шахтере", в составе которого в обоих сезонах становился самым полезным игроком. Теперь перед 32-летним полузащитником очередной вызов — вместе с новыми одноклубниками подтвердить чемпионское реноме "Динамо" и помочь брестчанам пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. Собственно, об этом, равно как о сложных взаимоотношениях с "Шахтером" и перспективах остаться жить в Беларуси, Элис рассказал корреспонденту "Прессбола".

- Как прошел твой отпуск?

- Хорошо. Съездил на родину, в Албанию, затем в Румынию, где уже долгое время постоянно живу. Просто моя жена из Бухареста, мы познакомились, когда я играл за бухарестское "Динамо". С тех пор там и обосновался. Было здорово перезагрузиться, провести время с родными — с женой и дочерьми. А теперь с новыми силами можно приступать к работе.

- Как проходят первые недели в Бресте?

- Все отлично. За два года успел хорошо изучить белорусский футбол и страну в целом. Знаю менталитет людей, да и брестская команда более или менее знакома. Приняли отлично. Я в "Динамо" всего пару недель, а как будто уже провел здесь целый год. Все выходят на тренировки и игры в прекрасном настроении, и я тоже чувствую себя отлично. В общем, я счастлив.

- Новички утверждают, что в "Динамо" практически сразу чувствуют себя как дома. Что там такого особенного?

- Достаточно, наверное, того, что это клуб-чемпион. Здесь не видно проблем. Отличные игроки, руководство обеспечивает команду всем необходимым, созданы все условия. Вот и атмосфера замечательная. Я за карьеру поменял немало клубов, и это очень большая редкость, чтобы за столь короткое время в новой команде становилось настолько уютно. В "Динамо" все знают, чего хотят, и как этого добиться. Ну и выкладываются по максимуму на тренировках. Времени ведь не так много, уже скоро матч за Суперкубок.

- Все говорят, что в этом году БАТЭ снова фаворит.

- И пусть говорят. В Борисове, несомненно, отличная команда, но почему только БАТЭ? А как же "Шахтер"? Минское "Динамо? Ну, и Брест, конечно. Вообще в этом сезоне, думаю, претендовать на титул будут эти четыре команды. Постоянная ситуация для Беларуси, насколько я понял. Ясное дело, БАТЭ много лет подряд выигрывал чемпионат, поэтому его всегда считают главным фаворитом. Но "Динамо" же как-то удалось прервать серию. Почему бы не повторить успех? Я верю в свою команду. Да, говорят, год после выигранного титула еще более сложный. У нас будет непростой график: Суперкубок, Кубок, чемпионат, Лига чемпионов. Но есть уверенность, что мы к этому готовы. Все знают, что нужно делать. У нас хорошие шансы.

- Существует версия, что в Бресте тобой заинтересовались еще по ходу прошлого сезона. Как происходил твой переход?

- Если честно, не знаю, когда именно появился интерес. Мы обо всем договорились после сезона. У меня было очень хорошее предложение от "Шахтера". И еще несколько вариантов за границей. Но я не хотел менять чемпионат. В Беларуси меня все устраивало, тут комфортно. Не хотел ехать куда-то. На то, чтобы определиться, ушло какое-то время. Посоветовался с семьей, и в итоге решили перебраться в Брест. Считаю, это правильно, учитывая, насколько амбициозен здешний проект.

- Когда играл в "Шахтере", ты ведь жил в Минске. А сейчас…

- Нет, я жил в Солигорске. Да, знаю, многие ребята из "Шахтера" живут в столице, но я решил все-таки не тратить каждый день по три часа на дорогу, чтобы сохранить больше сил для тренировок. Нам с семьей было нормально в Солигорске. Хотя, конечно, это маленький город, развлечений не так много. Иногда было сложно интересно провести свободное время, особенно семье. В Бресте все иначе. Ты как будто в Польше. Тем более она совсем рядом: каких-то пару часов — и ты в Варшаве. Выезжать в Европу гораздо удобнее. Ну и сам город крупнее, больше возможностей. Впрочем, для футболиста, где бы он ни жил, главное — концентрироваться в первую очередь на игре. Так что все мысли сейчас только о предстоящем сезоне.

- Сам понимаешь, не могу не спросить о том, что происходило в прошлом сезоне в "Шахтере". Эти истории как-то подтолкнули тебя к решению уйти?

- Если честно, не особо хочется об этом говорить. Это не моя проблема. Я не мог ничего изменить. Мое дело, как и остальных футболистов, — работать на тренировках и выкладываться в матчах. Остальное — компетенция менеджмента. Что было — уже и так все знают. Многие игроки, которые ушли из "Шахтера", дали комментарии и интервью. Не хочу повторяться. При этом я уважаю Солигорск, как и все клубы, за которые выступал. "Шахтер" дал мне отличный опыт, достойные условия, хорошие деньги. А проблемы — они есть в каждом клубе. И контракт мне предлагали, повторюсь, очень хороший. Так что мой уход не связан с тем, что я был чем-то недоволен в Солигорске. Просто хотелось перемен. Выбрал Брест. Хочу перед финишем карьеры что-то выиграть с "Динамо".

- Последний вопрос о "Шахтере". В прошлом году он выглядел едва ли не главным претендентом на чемпионство. Что в итоге пошло не так?

- У нас была отличная команда — это правда. По-настоящему классная. И причина неудачи точно не в ней. Но опять же, что говорить об этом. Обо всем уже сказано, а сейчас у Солигорска началась новая страница. Остальное — история.

- Говорят, у "Динамо" самая веселая раздевалка. Подтверждаешь?

- Точно. И это очень важно. Когда хочешь чего-то добиться, по-другому нельзя. Какие бы классные и суперпрофессиональные футболисты ни играли, без настроя никуда не уедешь. Когда команда, как семья, — вот что по-настоящему круто. В Бресте именно так. Все улыбаются, шутят, но при этом выкладываются по максимуму на тренировках. Чувствую это каждый день.

- Уже успел попасть под приколы Нойока и других парней, или еще боятся?

- Ха! Саша, как и многие другие, постоянно шутит. Его я, по-моему, вообще ни разу в плохом настроении не видел — всегда на позитиве. Конечно, иногда что-то отпускал и обо мне. Правда, мой русский еще недостаточно хорош, поэтому не всегда понимаю, о чем речь. Но он все равно пытается.

- Прозвище тебе уже придумал?

- Нет. Еще, наверное, слишком мало времени прошло.

- С Витусом ты играл в "Сплите" три года назад.

- Да, прекрасно помню Макса. Тогда, честно говоря, был не лучший отрезок карьеры. В Хорватии все прекрасно с точки зрения жизни — красивая страна. Но что касается футбола... Хватало в общем нюансов. Проблемы с финансами, долги. Впрочем, все это уже позади.

- О ком еще поговорим? О Милевском?

- Хороший парень. Разумеется, он отлично известен в Европе. Интересно будет поиграть вместе. Чувствуется, что он авторитет в коллективе. Как и другие парни, Артем добр ко мне.

- Уже подписался на его ютьюб-канал?

- Ха! Конечно. Ребята часто его обсуждают. Я посмотрел немного, но до конца понять содержимое сложно, поэтому не могу составить цельного впечатления. Но вообще здорово, что Артем развивается вне футбола. Ютьюб — отличный инструмент для продвижения, да и для заработка тоже. Хорошая платформа, чтобы реализовать себя, например, после карьеры. Почему бы и нет? Могу только пожелать Миле успехов.

- От игроков — к тренеру. Как проходит привыкание к новым требованиям?

- Постепенно осваиваюсь. Так вышло, что как раз с Сергеем Петровичем Ковальчуком мы обсуждали условия контракта, когда он был в статусе спортивного директора. А потом стал тренером. Так что, считай, уже были знакомы. Все нормально, с точки зрения условий и тренировочного процесса меня все устраивает. Надо лишь выходить и работать.

- Тебя в спаррингах иногда используют на позиции нападающего. Так будет на постоянной основе?

- Даже не знаю. Это ведь зависит от тренера. Пока что играю впереди. Сейчас межсезонье, есть время попробовать разные варианты. Что дальше — без понятия. Где самая удобная позиция для меня, думаю, все знают — под нападающим. Это место, на котором, по ощущениям, могу дать команде максимум. Но нет никаких проблем, чтобы выйти на другую позицию. В том числе на флангах. Мое дело играть там, где скажет тренер.

- В Бресте воссоединилась ваша связка с Лаптевым. Быстро вспомнили игровые связи?

- Да, было несложно. Провели целый год бок о бок с Денисом, хорошо друг друга понимали. И сейчас это также не проблема.

- Что по поводу "стандартов"? В "Динамо" штатных исполнителей — чуть ли не полкоманды. Собираешься повоевать за это право?

- Не думаю, что это мне решать. Нужно, чтобы такие вопросы контролировал тренер. У Лички было иначе? Хм, по-моему, так быть не должно. Лучше, когда все роли распределяет тренерский штаб.

- А что скажешь о руководителе "Динамо" Александре Зайцеве?

- Общались два раза по поводу условий и моих перспектив в команде. Президент клуба произвел хорошее впечатление, он ставит максимальные цели и четко знает, чего хочет. Благодарен, что поверил в меня, предложил контракт на два года. Брестчане по-прежнему нацелены на наивысший результат, что и доказали в прошлом сезоне.

- Осенью у "Шахтера" в Бресте выдался скандальный матч. Сейчас каким-то образом эта тема всплывает в разговорах?

- Ну, иногда вспоминают. Хотя я не играл тогда, но ту встречу, конечно же, прекрасно помню. Что сказать? Разумеется, там был пенальти, который арбитр не поставил. И дальше началось. В футболе такое случается, это эмоции.

- "Динамо" предстоит дебют в Лиге чемпионов. Для тебя это особый вызов?

- Естественно. Жду с нетерпением. Хотя опыт у меня есть — играл в квалификации за "Динамо" из Тираны. И еще несколько раз участвовал в Лиге Европы. Но сейчас перед нами стоят гораздо более серьезные задачи. Все нацелены на выход в группу. Это, безусловно, огромная ответственность, но какого-то давления не чувствую. Может, еще рано. Конечно, все понимают, что будет очень сложно. Многое будет зависеть от того, какой состав удастся подобрать, получится ли распределить нагрузку, выдержать сложный график летом. Но к этой высоте нужно стремиться, иначе никак. Хотим доказать, что нам это по силам.

- Болельщики БАТЭ активничают: мол, титул взяли, теперь попробуйте пробейтесь в группу.

- А как иначе? Это нормальная ситуация. Полностью их понимаю. На нас лежит серьезная ответственность. Чемпион должен достойно представлять страну на международной арене.

- Тебе уже 32, ты перешел в лучший клуб страны, собираешься вернуться в Лигу чемпионов. Насколько реально рассчитывать на возвращение в сборную Албании, за которую не выступал с 2013 года?

- Не знаю. Увы, это не от меня зависит. Меня часто спрашивают. И в Албании тему иногда обсуждают. В том числе тамошние журналисты в газетах об этом пишут.

- Правда?

- Да, если загуглить, можно найти материалы на эту тему. Может, удивишься, но в Албании уделяется определенное внимание чемпионату Беларуси и моим выступлениям здесь. Писали в том числе и о переходе в брестское "Динамо". Оно сейчас вообще на слуху в Европе. И о таких командах, как БАТЭ и "Шахтер", тоже знают. Думаю, для Беларуси это хорошо. Больше скажу. Некоторые знакомые футболисты в Албании даже намекали: мол, как бы это попасть в белорусскую лигу? Может, устроишь?

- Так у тебя есть перспективы стать агентом…

- Кто знает, друг, кто знает. Возможно, потом. Сейчас еще все-таки пару лет собираюсь поиграть в футбол. А что дальше... Жизнь такая штука, что никогда нельзя загадывать наперед.

- А может, в Беларуси останешься? Нойок, например, уже прикупил себе здесь жилье.

- Не думал об этом. Но навскидку никаких препятствий не вижу. Мне и моей семье здесь нравится. Что именно? Про чистоту на улицах вам, я слышал, постоянно говорят, поэтому не буду оригинальным. Но главное — здесь безопасно. Для семьи как раз то, что нужно. А Минск для меня вообще топ. Один из лучших городов Европы, в которых бывал. У меня есть жилье дома, в Тиране, есть в Бухаресте. Может, когда-нибудь появится и в Беларуси.

- Говорят, белорусы — закрытые люди. В отличие от тебя. Уживешься?

- Категорически не согласен. Никакие они не закрытые! Просто им нужно немного больше времени, чтобы тебя узнать. Сначала присматриваются, а потом уже начинают сближаться. Но это никакой не недостаток. Напротив, большой плюс. Если ты нормальный человек, примут как родного. А если нет, то и общаться не нужно. Это же здорово!