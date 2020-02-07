Экс-работодатель Мишустина рассказал о его $36 миллионах 2 7.02.2020, 11:37

Михаил Мишустин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У нового премьера РФ эти деньги появились за два года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал 36 миллионов долларов за два года работы на частную компанию, утверждает его бывший работодатель, инвестиционная компания UFG. Его письмо публикует РБК.

Михаил Мишустин работал в группе UFG с мая 2008 по апрель 2010 года, занимал должности президента UFG Capital Partners и управляющего партнера UFG Asset Management. Он пришёл туда с должности руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. После выхода на работу в бизнес, он получил долю в 25 процентов в существовавших на тот момент и всех будущих фондах, утверждается в письме.

Доли были оформлены как семейный траст, — настаивают в компании. В 2009 году он получил от него около 79 млн руб ($2,5 миллионоа). Всё остальное время доход от траста получала семья. В 2010-2015 годах, когда Мишустин уже возглавлял Налоговую службу, UFG выплатил трасту около 33,55 миллионов долларов. Таким образом, общие доходы Мишустина, связанные с его работой в UFG, составили $36 миллионов, утверждает его бывший работодатель.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 16 января потребовал, чтобы Михаил Мишустин объяснил, как его жена с 2010 года заработала почти 800 миллионов рублей. Позднее он подсчитал, что только стоимость недвижимости семьи чиновника можно оценить в 3 миллиарда рублей. Ранее газета "Коммерсантъ" утверждала, что глава правительства ежегодно зарабатывает десятки миллионов рублей, вложившись в депозиты.

В ФБК отметили, что письмо бывшего работодателя Мишустина полно противоречий. Там считают, что оно не вызывает доверия и не разъясняет их сомнения.