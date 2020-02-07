Эксперт: Цены на бензин в Беларуси могут взметнуться вверх 1 7.02.2020, 11:47

Это произойдет, даже если будут найдены альтернативные источники нефти.

В преддверии встречи Лукашенко и Путина, которая должна пройти сегодня в сочинском пятизвездочном «Гранд Отеле», свой комментарий сделал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Игорь Юшков, сообщают naviny.by.

По мнению эксперта, существенный рост цен на автомобильное топливо произойдет в Беларуси даже если Минск найдет сырье у альтернативного поставщика, так как оно будет дороже российской нефти.

«Лукашенко воспринимает ситуацию как красную черту — если сейчас не остановить потери от налогового маневра, то дальше будет все хуже и хуже. И надо будет повышать цены на нефтепродукты. А повышать цены в сельскохозяйственной Беларуси опасно, особенно когда летом хотят устроить «выборы», — заявил эксперт в комментарии vz.ru.

Юшков также обратил внимание на то, что белорусский правитель пытается создать впечатление, что российские компании хотят продавать в Беларусь нефть дороже, чем продают в Европу. Однако, подчеркнул он, это не так: РФ по-прежнему предлагает Беларуси «черное золото» существенно ниже мировых цен.

Эксперт считает, что России в настоящее время невыгодно идти на уступки соседу, так как это «будет некрасиво с точки зрения имиджа».