Противники аккумуляторного завода предложили дополнить Конституцию 6 7.02.2020, 11:57

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Фото: «Белсат»

Чего требуют активисты?

Группа противников запуска брестского аккумуляторного завода iPower 6 февраля направила в Палату представителей и Конституционный суд предложение о дополнения Конституции Беларуси, сообщает svaboda.org. Они хотят, чтобы решения общественных собраний были обязательны для исполнения.

Как рассказал БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, предложение направили судьям, так как им поручена подготовка законопроекта об изменениях Конституции, и депутатам, так как им этот проект рассматривать.

Что не нравится брестчанам в Конституции

Изменения предлагают внести в статью 37. В действующей Конституции уже закреплено, что граждане имеют право участвовать в решении государственных дел и через избранных представителей, и непосредственно через референдумы, обсуждения законопроектов.

Также прописано право граждан «в порядке, определенном законодательством, принимать участие в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни на республиканских и местных собраниях».

Обязательность решений собраний не закреплена. Брестские противники аккумуляторного завода, отмечает Кисляк, вообще были лишены возможности принять участие в обсуждении проекта завода. В других проектах, где люди участвовали в обсуждениях, «власти чаще всего рассматривают позицию людей как необязательную», добавляет правозащитник.

Как они предлагают изменить Конституцию

В статью 37 предлагают добавить такие предложения:

«Новый промышленный, градостроительный или иной объект, который оказывает значительное влияние на окружающую среду, не может быть построен и введен в эксплуатацию, если против него размещения на данной территории выступает большинство граждан, принявших участие в общественных обсуждениях. Позиция, выраженная большинством голосов граждан, принявших участие в общественных обсуждениях вопросов местного значения, обязательное для всех государственных органов, органов местного самоуправления, других организаций».

Кисляк полагает, что конфликт вокруг завода iPower возник из-за того, что «мнения людей не спросили». Он убежден, если предложенную норму введут, то «интересы жителей будут преобладать над интересами бизнеса и власти», а у граждан «фактически появится право накладывать вето на строительство объекта, который может значительно ухудшить экологическую ситуацию в регионе».

Протесты против аккумуляторного завода в Бресте. Что важно знать:

- Завод построили около деревень Хабы, Щебрин и Тельмы-2 под Брестом. В двух километрах протекает река Мухавец. Официальная экологическая экспертиза прогнозировала, что воздействие завода на среду и человека будет незначительное. Однако люди все равно боятся, что выбросы с завода подорвут им здоровье.

- Протесты против аккумуляторного завода в Бресте продолжаются с начала 2018 года, когда люди узнали о стройке. Противники завода считают производство «грязным» и опасным, заявляют о нарушениях процедур строительства.

- По воскресеньям протестующие выходят на центральную площадь в Бресте. Блогеров и активистов задерживали, выносили им предупреждения, штрафовали и обязывали извиниться за видео про аккумуляторный завод.

- Активисты собрали более 37 тысяч подписей против завода и направили их в администрацию Лукашенко в феврале 2018 года. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода.

- В мае 2018 года активисты направили в администрацию Лукашенко более 2,5 тысяч подписей за отставку чиновников Бреста, так как те «игнорируют интересы жителей Брестского региона и сознательно закрывают глаза на ущерб от завода».

- В сентябре 2018 года на стройке завода обнаружили нарушения пожарной безопасности.

- В июне 2019 года во время пусконаладочных работ на заводе зафиксировали превышение загрязняющих выбросов в атмосферу.

- 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство завода до устранения выявленных нарушений.