Американец 15 лет играл в лотерею с одинаковой комбинацией чисел и разбогател 2 7.02.2020, 12:08

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Победитель признался, что намерен и дальше применять этот метод.

Житель американского города Ньюберри, штат Южная Каролина, на протяжении 15 лет играл в лотерею с одинаковой комбинацией чисел и сорвал джекпот. Об этом сообщает UPI (перевод — lenta.ru).

Американец, пожелавший сохранить анонимность, утверждает, что последние годы он неизменно вписывает в лотерейные билеты одну и ту же последовательность чисел 3-11-19-27-35. По его словам, комбинация состоит из знаменательных дат в его жизни и цифр, приносящих ему удачу.

25 января любитель азартных игр принял участие в розыгрыше Palmetto Cash 5 и наконец разбогател. Лотерейный билет с его любимыми номерами принес ему выигрыш в 100 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей).

Победитель признался, что намерен и дальше играть в лотерею с той же комбинацией чисел. «Я так долго использовал эту последовательность чисел, что не собираюсь останавливаться», — подчеркнул он. Удачливый игрок не уточнил, на что он планирует потратить денежный приз.