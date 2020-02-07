«При первой серьезной эпидемии в России вымрем, как мухи от дихлофоса» 6 7.02.2020, 11:52

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Как Тюмень встречает эвакуированных из Китая.

5 февраля тюменский аэропорт принял два военных спецрейса с пассажирами, эвакуированными из Китая. Их отправили в один из санаториев недалеко от города. Напомним, именно в Тюмени был зарегистрирован первый в России случай заражения коронавирусом – его привезла китайская студентка, госпитализированная в последних числах января. Точная дата госпитализации до сих пор неизвестна, как и то, сколько дней она провела в городе, прилетев из Китая и будучи уже зараженной, пишет sibreal.org.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что эвакуированные граждане будут размещены в Тюмени как "в наиболее подготовленном регионе". Первый самолет доставил людей из провинции Хубэй, второй – из Уханя. Всего прибыли 144 пассажира: помимо россиян, 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, а также граждане Армении и Украины. Среди эвакуированных четверо детей, старшему из которых 4,5 года, а младшему 7 месяцев. "Все чувствуют себя хорошо", – заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее сообщалось о том, что эвакуированы будут 147 человек, куда делись еще трое – неизвестно, комментируя это, Попова ограничилась ремаркой, что на борт поднялись те, кто хотел.

Чтобы попасть в аэропорт Рощино на встречу самолетов из Китая, требовалась аккредитация. Но об этом многие региональные СМИ узнали лишь в половине первого ночи 5 января – от одного коллеги, работающего в издании, близкого к власти и проявившего профессиональную солидарность. Тогда же, ночью, все принялись отправлять заявки. В итоге большинство представителей СМИ смогли присутствовать при встрече эвакуированных лишь потому, что рейс задержался и вместо пяти утра прилетел в 11. Прессу посадили в автобус, который выехал на взлетное поле – оттуда журналисты могли наблюдать прибытие самолета.

Пассажиры сходили с трапа в своей обычной одежде, у кого-то поверх нее было наброшено одеяло – очевидно, в связи с отсутствием теплых вещей. Первыми эвакуированных встретили сотрудники санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора в противочумных средствах защиты. Они опросили людей и бесконтактно проверили температуру.

"Лиц с признаками заболевания при осмотре не выявлено. Жалоб пассажиры не предъявляют. Лиц с повышенной температурой не выявлено. Наши сотрудники работали в специальных защитных костюмах", – рассказал начальник отдела эпиднадзора тюменского управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

Люди из самолета сели в подогнанные на взлетную полосу автобусы. За багажом прибывших граждан приехали военные КамАЗы. Попова сообщила, что сначала все вещи обработали на взлетном поле и только потом загрузили в спецтехнику.

"До самого последнего момента никто не знал, что мы едем в Тюмень. Речь шла о Подмосковье. Но карантин меня не смутил, я бы не хотела ставить под угрозу других людей", – рассказала "Медузе" жительница Ростова-на-Дону Надежда К.

Всех граждан, вывезенных из Китая, доставили в тюменский санаторий "Градостроитель". По словам губернатора Александра Моора, в санатории созданы все условия для проживания людей, обеспечена вся необходимая безопасность в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прилетела в Тюмень 4 января и вместе с губернатором области проинспектировала санаторий: "Центр полностью подготовлен за короткое время. Приложили максимум усилий, чтобы была выбрана такая точка, откуда невозможно распространение инфекции". В Тюмень прибыл и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Санаторий "Градостроитель" – это лечебно-реабилитационный центр, специализирующийся на пациентах с туберкулезом. Он соседствует с изолятором временного содержания и областной психиатрической больницей, находится в 30 км от города, вдали от населенных пунктов. Чиновники отчитываются, что в нем есть необходимое оборудование, а также отработана система для нераспространения инфекции за пределы территории.

Санаторий. Фото – с официального сайта Оперативного штаба по профилактике коронавируса

– На месте развернута экспресс-лаборатория, включающая возможность полного проведения анализа крови. Установлен рентген. … Завезены все медикаменты, которые необходимы, включая те соматические заболевания, которые есть у прибывших пациентов, – сообщил Михаил Мурашко.

На все 14 дней, пока продлится карантин – именно столько продолжается инкубационный период коронавирусной инфекции, – персонал санатория останется в одном здании с эвакуированными, но пересекаться они будут исключительно по необходимости. Все контакты будут проходить в спецзащите. Дальнейшая судьба эвакуированных будет зависеть от результатов тестов на вирусную инфекцию. Если через 14 дней признаки заболевания по-прежнему будут отсутствовать, их отпустят домой.

Помимо замкнутой системы канализации, специальной прачечной и боксов для дезинфекции, препятствовать распространению вируса, если его все же выявят, будет Росгвардия.

– Два периметра ограждения и охрана Росгвардии выставлены вокруг реабилитационного центра, где будут размещены эвакуированные из Китая, – рассказала Анна Попова.

На данный момент доступ в санаторий возможен лишь до ворот, за которыми дежурят представители правоохранительных органов в маскировочных костюмах с дубинками. Они сообщили журналистам, что на территорию никого не пускают. "Даже снимать нельзя ни нас, ни полицейских, ни росгвардейцев", – сказал один из стоящих в оцеплении.

По словам чиновников, никто из прибывших не жалуется на самочувствие, и подозрений на заражение инфекцией у них нет. Ежедневно наблюдать за состоянием здоровья, помимо тюменских врачей, будут три специалиста из Москвы: инфекционист, пульмонолог и реаниматолог.

Чиновники усиленно подчеркивают, что риска заражения для тюменцев нет. Губернатор Моор уверяет, что "никакого контакта с жителями". Анна Попова отдельно упомянула, что все, кто встречал пассажиров, были "правильно одеты". "Таким образом, риска для распространения инфекции нет", – сообщила она.

Начальник отдела эпиднадзора тюменского управления Роспотребнадзора Александр Летюшев

Сейчас все прибывшие граждане из Китая уже расселены в санатории. По словам Поповой, единственная проблема, которая возникла за время спецоперации, – неподходящие разъемы в номерах для электроники: "В течение часа ее решили. И так по каждому шагу, если возникают вопросы".

На брифинге глав Роспотребнадзора, Минздрава и Тюменской области все чиновники рапортовали, что вся операция, длившаяся около суток, завершена успешно. По их словам, на сегодняшний день риски попадания в окружающую среду какого-либо инфекционного заболевания отсутствуют.

Номер санатория. Фото с официального сайта учреждения

"Мы, тюменцы, настоящие сибиряки, своих в беде не бросаем, поэтому Тюменская область наряду с другими регионами предложила возможности для решения этой задачи. Выполнены все условия, чтобы безопасно могли себя чувствовать все, особенно наши земляки", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Между тем рядовые жители Тюмени в соцсети Вконтакте иначе комментируют новости о встрече эвакуированных из Китая.

Оксана Букина

Это вот эти костюмы из одноразовых, развеваемых ветром пелёнок - химзащита?

Лариса Сурмятова

Готова Тюмень к приему, возможно больных людей, ага, на все 100%, самим то не смешно такое говорить. Костюмы-промокашки, глаза у всех открыты, через слизистую тоже можно подхватить эту заразу.

Алена Осипова

Зачем привезли тех, кто переехал в Китай на пмж? Пусть там их и лечат.

Людмила Трапезникова

Деньжат не хилых предложили начальнику Градостроителя,а может еще кому повЫше, вот и стала Тюмень в медицине самой ЛУЧШЕЙ....

Мейс Винду

Шоу Бени Хилла нервно курит в сторонке.

Наталья Верховодова

Рада, что не бросили НАШИХ соотечественников и вывезли из Китая. Но объяснение выбора Тюменской области тем, что "это наиболее подготовленный регион"...... звучит как издевательство. Китай за 10 дней! построил больницу в Ухане. За державу обидно.

Сергей Никлюдов

Цирк шапито))))))) военные в каких-то дешевых китайских халатах, а некоторые вообще без них))))))))))

Сергей Подоскин

Ппц.. все против а они их все равно сюда припёрли. Власть простолюдин не спрашивает, кто мы такие, одним больше одним меньше не считают. Пушечное мясо. Нас не кто не считает.

Ирэн Занина

Забирайте эту заразу в Москву!!! Не фиг в Тюмени им делать!!!

Андрей Попов

Стыдно должно быть за такие спец костюмы !!!!!!!!!!!!у китайцев и то лучше в100 раз!!

Елена Котельникова

Санаторий Градостроитель прославился. Теперь со всей России к нам на курорт будут ехать. Места там и впрямь чудные. Были осенью - красотень!

Активно обсуждают происходящее и авторы тюменских телеграм-каналов.

– Класс! мало нам своих. Ну хоть здоровые, как уверяет Голикова. ("Обратная сторона Тюмени")

– Согласен, паниковать не надо. Нам с вами ничего не угрожает, если мы до сих пор не умерли от обычного гриппа, кори, ВИЧ и не разбились на машине. Вопрос же в другом. Почему на карантин отправили туристов в Тюмень? Хорошая медицина? Ну тут как и с чем сравнивать. Сложно сказать. ("Обратная сторона Тюмени")

– Россияне рады, что летят домой. Т.е в Тюмень. Жители Тюмени тоже рады, что к ним на карантин везут туристов из Поднебесной, просто суровые сибиряки ещё не научились выражать свою радость. ("Тюменская уМоора")

– По всем признакам Попова нас дурит, и чтобы спасти свою шкуру нас подставляют под коронавирус. По выявленным нормам права помещать в санатории нельзя, возить в автобусах тоже нельзя. Спецмашин нет, столько палат, инфекционных отделений нет. Отрасль просто развалена. При первой серьезной эпидемии в России вымрем, как мухи от дихлофоса…("Народ против коррупции – Тюмень").