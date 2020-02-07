«Та еще авантюра»: почему в Беларуси резко подорожали старые «жигули»? 24 7.02.2020, 12:31

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Журналисты попытались разобраться в парадоксальном явлении.

Случилась парадоксальная вещь: за советскую "классику", от которой в 1990-х были готовы избавиться хоть за 500 долларов, вдруг стали просить неприлично много, пишет abw.by.

Стоят ли того старые "жигули" и ради чего их вообще покупать? Будем разбираться!

Реальная ценность

Коллекционная ценность серийных "жигулей" невелика. Любая из моделей была выпущена в огромных количествах, да и возраст на антикварный пока не сильно тянет (самым ранним "копейкам" в этом году стукнет лишь 50 лет).

Исключение составляют разве что очень редкие, даже единичные экземпляры типа пикапа ВАЗ-2106 "Турист". Или гоночные болиды Lada VFTS. Тут даже "реплика" может стоить 20-30 тыс. евро, а оригинальные автомобили еще дороже.

А еще надо понимать, что интерес к нашей "классике" сугубо локальный, в принципе он ограничивается географией бывших советских республик, возможно, отдельных стран вроде Венгрии (где "жигули" в свое время были очень популярны).

Тем не менее последнее время на волне подъема интереса к "классике" стоимость 40-летней "копейки" или "тройки" в состоянии "как новая" вполне может приближаться к цене новой Granta из салона. Правда, это заявляемый продавцом ценник, и он более-менее оправдан лишь в одном из двух случаев.

Первый вариант - автомобиль действительно находится в первозданном состоянии. Первый и, как правило, единственный владелец ездил на машине крайне редко, тщательно за ней ухаживал, бережно хранил в гараже - и за многие годы все осталось в "оригинале", начиная от состояния и заканчивая заводской комплектацией.

Второй вариант - автомобиль был отреставрирован. Именно отреставрирован, а не абы как переварен и покрашен валиком (а таких "восстановительных ремонтов" немало, особенно на периферии). И не "улучшен" креслами и рулевым колесом от иномарки, аляповатыми молдингами и прочим "агротюнингом". Другими словами, состояние автомобиля должно быть приближено к первозданному. Кстати, в случае с советскими машинами тщательно восстановленный экземпляр частенько оказывается лучше "оригинала" 40-летней давности просто потому, что собран лучше, к тому же из "отборных" деталей!

Чем раньше, тем лучше

ВАЗ-2106 выпускали до 2006 года, ВАЗ-2105 - до 2010-го. С точки зрения покупателя обычного автомобиля, чем позже он был выпущен, тем лучше. Но если говорим про олдтаймеры и янгтаймеры, работает обратное правило. Например, на то же олдтаймер-ралли обычно допускают автомобили, выпущенные более 30 лет назад.

А в случае с "жигулями" есть еще несколько нюансов. Во-первых, та же "шестерка" в последние годы выпуска несколько потеряла в шарме из-за упрощений: решетка лишилась хрома, салон - вставок "под дерево" и обшивки из кожзама ярких цветов, а более современный травмобезопасный руль в плане стиля уступает оригинальной тонкой "баранке" из 1960-х. То есть в плане стиля поздние "жигули" уже не так хороши, как та же "копейка" или "тройка", которые в наибольшей мере сохранили итальянский стиль фиатовских прародителей.

Во-вторых, считается, что во второй половине непростых для российского автопрома 1990-х качество "жигулей" заметно упало. Это касается в первую очередь антикоррозийной стойкости кузова, но также и общего уровня надежности всего автомобиля, в том числе из-за ухудшения качества комплектующих. Ситуация улучшилась в 2000-х, но это более актуально для покупателей свежих переднеприводных моделей. А вот "классику" во всех отношениях лучше брать советского производства.

Чего ради?

Это, кстати, тоже очень интересный вопрос! И он должен предшествовать всем дальнейшим действиям, если вы вдруг решили стать счастливым обладателем советской "классики" (и здесь мы даже не про "жигули" конкретно, а вообще про любой советский автомобиль). Вы хотите купить "старичка" - чтобы что? От ответа будет зависеть все дальнейшее.

Учитывая стоимость большинства предлагаемых к продаже "жигулей", самый очевидный вариант - покупка дешевой машины на каждый день. За 1000$ приличную иномарку не возьмешь, а вот вполне "живой" ВАЗ найти реально. Еще и запчасти дешевые. Так думают многие покупатели подобных машин. В этих размышлениях есть своя доля истины, однако…

"Если ты не мазохист, то на каждый день такую машину я бы не рекомендовал", - прямо говорит Александр Юдин, последние несколько лет сильно "подсевший" на советскую "классику". Он имеет опыт постройки спортивных "жигулей" для кольцевых гонок, сам до недавнего времени ездил на "пятерке", но все же сменил "классику" на более комфортный Opel Omega. В общем, знает, о чем говорит.

"Надо понимать, что "жигули" - это автомобиль из 1960-х, который устарел уже к 1980-м, - и с тех пор прошло еще 40 лет! То есть это соответствующий уровень комфорта, ходовых качеств и безопасности. Даже экземпляр, который остался в полностью заводском состоянии, с пробегом несколько тысяч километров, не будет ехать хорошо по определению. Его будет болтать, ты будешь постоянно подруливать, корма будет вилять после каждой кочки - машина конструктивно такая. Технологии ушли далеко вперед. Можно привести ходовые качества, но для этого придется дорабатывать технику. Так что, если ты хочешь машину на каждый день, надо делать переднюю подвеску, заднюю подвеску… Это замена сайлент-блоков, ступиц, рулевого редуктора и так далее...

Мотор, коробка, подвеска - все это делается, меняется на новое или "капиталится", стоит относительно недорого. Хотя, если делать как можно лучше, дешево не будет. Ну а самое главное - кузов. В любом случае надо искать самый "живой" экземпляр. "Из-под дедушки", гаражного хранения, который бережно эксплуатировался.

Еще надо быть готовым к тому, что за ремонт "жигулей" обычные мастера могут брать больше, чем за иномарку, или не будут браться вовсе. Потому что, с одной стороны, там все закорело, с другой - многие современные механики хорошо знают, как работать с иномарками, но советскую технику никогда не "крутили" и уже не знают связанной с этим специфики. Остается искать или представителей старой школы, или специалистов по "тазикам", но последние тоже уже не возьмут за сложный ремонт три копейки. Кажется, машина простая, но, не зная некоторых нюансов, можно и дел натворить…"

А если "классика" покупается в качестве автомобиля выходного дня? То есть не как "поджопник" на каждый день, не как уникальный раритет в музейном состоянии, а просто винтажный автомобиль, на котором будет приятно выбираться в город или за город в хорошую погоду?

"Все реально. Но если ты хочешь иметь такую ретромашину, то сразу надо решить ряд вопросов. Прежде всего хранение. Такой автомобиль должен стоять в сухом гараже. И ездить на нем лучше летом, желательно - в сухую погоду. После каждой поездки помыл - поставил. Еще вопрос - куда ты собираешься на ней ездить? Если просто по своему городу и району, это одно. Если на какое ретроралли или фестиваль, который проходит в другой стране, за пару тысяч километров от дома, то ехать своим ходом еще та авантюра. С точки зрения безопасности, комфорта, здравого смысла лучше везти машину на лафете", - замечает Александр.

Еще один вариант - "под проект". Здесь уже многое зависит от планов и фантазии авторов проекта. Но в любом случае чем лучше будет состояние "заготовки", тем меньше объем и дешевле восстановительные работы.

Спортсмены-физкультурники

Наконец, еще одна тема - постройка гоночного автомобиля того или иного уровня исполнения или подготовки. Например, сейчас популярны бюджетные дрифт-серии, летние и зимние, где "жигули" используются в качестве заготовок для постройки недорогих машин. Берешь машину за 300 долларов, еще столько же вкладываешь, чтобы она ехала, "завариваешь" задний дифференциал - и готова "гонка"!

"Корчедрифт" за "косарь"? Это и будет "корч", который будет ставиться боком только по мокрому. И еще вопрос, что там будет с управляемостью. Там все равно надо заниматься и кузовом, и подвеской. И уже сколько примеров, когда машину начинали строить с бюджетом 500 долларов, а на выходе выходили тысячи. Берясь за такого рода проект, надо представлять, что ты хочешь иметь на выходе, понимать, что тебе для этого нужно и в какие временные и финансовые затраты все это встанет. Если нет видимости конечного продукта, толку не будет", - объясняет собеседник.

В Прибалтике и России последние годы очень популярны раллийные зачеты и кольцевые серии с участием советской "классики". Но надо понимать, что просто постройка автомобиля, соответствующего техническим требованиям и способного пройти техком по безопасности, обойдется минимум в 5-6 тысяч долларов, но это будет машина с "безопасностью", то есть с правильным каркасом, креслом, необходимым оснащением, но "без мотора" и "без подвески", то есть практически стандартный автомобиль.

Постройка действительно конкурентоспособных "жигулей" с "заряженным" двигателем, хорошей трансмиссией, эффективными тормозами и хорошей подвеской будет стоить десятки тысяч долларов. И это бюджетно, только если сравнивать с другими гоночными сериями и автомобилями зарубежного производства. В любом случае у этого направления - своя специфика, так что не будем углубляться.

Наш вердикт

Как правильно заметил наш собеседник, прежде чем принимать решение о покупке "жигулей", стоит определиться, зачем вы это делаете и какова конечная цель. После этого вы сможете хотя бы примерно составить план действий и определить бюджет. И далее уже поэтапно реализовывать задуманное. Если, конечно, еще на этапе планирования вдруг не поймете, что старые "жигули", даже "из-под дедушки", это все же не ваше. Так тоже бывает!