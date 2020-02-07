Стало известно, куда в Беларуси отправят китайцев с подозрением на коронавирус 20 7.02.2020, 12:48

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Фото: family.by

Место выбрали необычное.

В городском поселке Радошковичи (Молодечненский район Минской области) в детском лагере «Бригантина» с 7 февраля по 31 марта разместят граждан Китая, обучающихся в белорусских университетах, которые недавно вернулись с каникул на родине.

Эту информацию корреспонденту belsat.eu подтвердили в лагере «Бригантина».

В учреждении отметили, что лагерь может начать работать в новом статусе уже с сегодняшнего дня, 7 февраля. Утром там находились с проверками представители различных инстанций.

Представитель администрации лагеря, которая не пожелала назвать свое имя, рассказала нам, что речь идет о 150 студентах.

«Согласно приказу Министерства образования группы студентов по несколько десятков человек будут находиться в течение 2 недель. Это реабилитация, а не обследование (на наличие коронавируса – belsat.eu), здесь ничего страшного нет. С ними уже профилактические мероприятия провели. Они просто здесь будут находиться некоторое время…», – сказала собеседница belsat.eu.

При этом она отметила, что все детали персоналу лагеря пока неизвестны, но подозрения на коронавирус нет ни у одного человека из всей группы, студенты «абсолютно здоровы».

Зачем в таком случае их изолировать – в лагере не говорят. Работникам не будут выдавать специальные костюмы и другие средства биозащиты, из мер безопасности – «только мытье рук».

По словам сотрудников лагеря, среди персонала нет опасений что касается заражения коронавирусом.

«У нас же санстанция каждый день, и Молодечно, и Минск нас уверяют… Вчера совещание у директора было, ему сообщили, что все в порядке должно быть», – добавила представительница администрации лагеря.

Детей лагерь «Бригантина» в ближайшее время принимать не планирует.

Оперативно получить комментарии в пресс-службе Министерства образования и Министерства здравоохранения не удалось.

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Спортивно-оздоровительный комплекс БГУ «Бригантина» входит в состав комплекса БГУ. Он находится на берегу искусственного озера.

На территории лагеря 3 спальных корпуса, а также спортивный стадион, 2 мини-футбольные поля, футбольное поле с трибунами для зрителей, площадка для игры в «городки», три волейбольные площадки, баскетбольная площадка, библиотека, концертный зал.