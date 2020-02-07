Безос продал акций Amazon на рекордную сумму 7.02.2020, 12:59

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Джефф Безос

За день до начала продаж их стоимость выросла на 9,6%.

Владелец Amazon Джефф Безос, занимающий первое место среди самых богатых людей мира, за последнюю неделю продал 1,7 млн акций компании на общую $3,45 млрд, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 30 января, за день до начала продаж, акции Amazon выросли на 9,6%.

За последние четыре года, как подсчитали в Bloomberg, Безос продал акций компании на сумму более $13 млрд. В 2017 году он заявлял, что ежегодно продает акции Amazon на $1 млрд, чтобы финансировать свою аэрокосмическую компанию Blue Origin LLC.

Ранее сообщалось, что владельца Amazon Джеффа Безоса с первого места в списке самых богатых людей мира сместил глава компании LVMH Бернар Арно. Это произошло в результате падения акций компании Безоса на 0,7% (на $760 млн). Позже Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире по версии Forbes.

В конце января стало известно, что Безос прибавил к своему состоянию еще $13,2 млрд, тогда оно оценивалось в $129,5 млрд.