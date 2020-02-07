Михаил Бондаренко: Что дальше? Собирать сторонников и готовить перемены 4 7.02.2020, 13:12

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Михаил Бондаренко

Абсолютное большинство белорусов хочет ухода диктатора.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Михаил Бондаренко из Мозыря, рассказал пресс-службе кампании, чем живет город в период «нефтяного кризиса».

- В Мозыре находиться один из крупнейших НПЗ в Беларуси. Что говорят работники завода и жители города в связи с сокращением поставок нефти?

- Это одна из самых главных тем, которую у нас обсуждают. Работники завода находятся сейчас в очень нестабильном положении. Люди бояться, что, если не будет нефти – не будет и работы. Много сейчас разговоров в городе по этому поводу. Критикуют власть. Все чаще звучит мнение о том, что давно нужно было наладить альтернативные поставки нефти и избавиться наконец от российской зависимости.

Если посмотреть, что пишут в официальных белорусских СМИ – все хорошо, но все осознают, что запасы нефти на исходе, и это вызывает напряжение.

Ситуация сложная. Например, то, что добывается в Речице за месяц – на Мозырском НПЗ перерабатывается за сутки. Норвежская нефть до нас не доходит, танкера, который так рекламировали в официальных СМИ, хватило на пару дней работу Новополоцкого НПЗ.

Настроение у жителей города тревожное, многие только и говорят о том, как уехать за границу. Люди и без того живут небогато, а сейчас вообще отчаялись. Для многих, жизнь в Беларуси в таких условиях – настоящее испытание. Люди устали и измотаны.

- Что еще говорят о власти, о предстоящих выборах?

- Большинство горожан о них еще не знает. Когда людям интересоваться политикой, если с утра и до вечера они изматываются на работе за сущие гроши, а в промежутке думают о том, как накормить детей и оплатить коммунальные услуги?

Да, про предстоящие выборы мало кто знает, но все ругают нынешнюю власть. И ругают справедливо. С уверенностью могу сказать, что Лукашенко в Мозыре не наберет и 20%, потому, что народное недовольство куда правдивее отражает ситуацию, чем рисованные проценты от Ермошиной.

- Самый популярный вопрос во время прошедшей кампании – что дальше?

- Собирать сторонников, информировать людей, готовиться к переменам и готовить перемены. Но самое главное – вернуть людям веру. Абсолютное большинство белорусов хочет ухода диктатора, значит все возможно и уже в этом году. Бороться за свободу – не страшно, страшно жить в рабстве.