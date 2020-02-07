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Эксперт о «сахарном деле»: Куда ни ткни — всюду у нас «мафия»

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  • 7.02.2020, 13:30
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Эксперт о «сахарном деле»: Куда ни ткни — всюду у нас «мафия»

Все директора сахарных заводов были назначены по согласованию лично с Лукашенко.

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич полагает, что «сахарное дело» и показ расследования по БТ это не что иное как зрелище в год президентских выборов, сообщает gazetaby.com.

— Мафией вся эта система была названа прямо с экранов государственного телеканала, — отметила Василевич. — Те, кто стоят наверху, я думаю, в этой ситуации не будут названы по имени и никаким образом не пострадают. Для населения уже показана картинка, названы виновные, несмотря на то, что суда еще не было.

Эксперт считает, что «сахарное дело» закончится так же, как и Минздравгейт: «Но выпустят быстро — и опять же колхозов много».

Виктория Василевич удивляется, почему по телевидению называют мафией «сахарных королей».

— Почему дают людям эту информацию для переваривания, ведь очередной коррупционный скандал иллюстрирует нам всю систему работы в нашей стране. Куда ни ткни — всюду у нас «мафия».

Коррупции в диктатуре не может не быть, потому что по науке это ее кровеносная система, поясняет аналитик.

— Как только чиновник включается в структуру власти внутри диктатуры, он сразу же вынужден использовать свое служебное положение в личных корыстных целях.

При этом все директора сахарных заводов были назначены по согласованию лично с Лукашенко.

— Именно так, каждая фамилия лежала на столе у Лукашенко, и он говорил об этих людях громко с трибуны, — согласилась Виктория Василевич.


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