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Видеохит: В Харькове зеленая обезьяна позабавила посетителей торгового центра

  • 7.02.2020, 13:27
  • 1,060
Видеохит: В Харькове зеленая обезьяна позабавила посетителей торгового центра
иллюстрационное фото

Ловкое животное сбежало из контактного зоопарка, расположенного в том же здании.

Зеленая обезьяна в Харькове поставила на уши чуть ли не весь торговый центр. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ловкое животное сбежало из контактного зоопарка, расположенного в том же здании. Обезьянка сбежала из клетки, спустилась с третьего на первый этаж. Потом она забрела в рыболовный магазин и совершила настоящий переполох.

Сначала хвостатый беглец прыгал по товару, а дальше вскарабкался на перекладины под потолок. Ее пытались поймать и смотрители, и продавцы.

Через несколько минут обезьянку таки удалось выманить. Это уже не первое приключение этого примата. Два месяца назад он сбежал из зверинца в супермаркет. Тогда поймать хвостатого удалось за 20 минут, заманив бананом.


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