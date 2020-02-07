Акции «Роснефти» обрушились после заявлений США о санкциях 7.02.2020, 13:34

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Ограничения могут быть наложены из-за сотрудничества нефтяной компании с Венесуэлой.

Акции «Роснефти» упали на 4,15% до 455,85 рубля по состоянию на 12:28 (по Минску), свидетельствуют данные Московской биржи. Минимум в течение дня составил 453,65 рубля, сообщает РБК.

Котировки снижаются после того как администрации США сообщила, что рассматривает возможность введения санкций против «Роснефти» в комплексе с санкциями, затрагивающими Венесуэлу.

«Мы действительно обеспокоены поведением «Роснефти» в Венесуэле. Как мы к этому подходим — это вопрос внутренних обсуждений, о которых я, разумеется, [публично] говорить не могу», — цитирует ТАСС чиновника администрации США. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил такие планы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ответ, что Москва уже привыкла к угрозам санкций. По его словам, попытки США подорвать законное торгово-экономическое сотрудничество России и Венесуэлы противоречат международным нормам.

«Роснефть» один из крупнейших инвесторов в нефтеразведку и нефтедобычу в Венесуэле. По оценке Reuters, компания вложила в проекты в этой стране более $9 млрд, начиная с 2010 года.

В октябре прошлого года ТАСС, со ссылкой на венесуэльское издание El Nacional, сообщал о возможности передачи «Роснефти» правительством Венесуэлы контроля над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA.