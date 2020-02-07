Путин на переговорах с Лукашенко в Сочи: Кашку с утра ели? 49 7.02.2020, 13:50

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Фото: belta.by

Переговоры, которые белорусский диктатор назвал «моментом истины», начались с обсуждения погоды.

Правители Беларуси и России Лукашенко и Путин начали встречу в сочинской Красной Поляне в доме приемов официальных делегаций "Лаура", передает БелТА.

Переговоры начались в формате один на один, а затем к правителям присоединятся члены официальных делегаций. Как сообщалось, часть российской делегации и журналисты не смогли вовремя вылететь в Сочи из-за сложных погодных условий в Москве.

Правитель России вышел на крыльцо встречать Лукашенко в красной куртке с вышитым гербом Российской Федерации и надписью "Путин В.В.".

"И везет же вам. И снега море, - приветствовал Лукашенко своего российского коллегу. - У нас там, где я живу (на территории санатория "Беларусь" в Красной Поляне. - Прим. БелТА), почти не осталось снега. А вот тут пониже, рядом - и снега много".

"Кашку с утра ели?" - поинтересовался Владимир Путин.

"Не на воде же", - отреагировал Лукашенко.

"Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится", - настаивал российский правитель.