Скаут «Кальяри»: Стасевичем интересовался клуб из чемпионата Италии 7.02.2020, 14:12

Алекс Великих рассказал о том, какие футболисты из чемпионата Беларуси интересны для серии «A».

Скаут "Кальяри" Алекс Великих в интервью "Прессболу" в том числе рассказал о том, какие футболисты из чемпионата Беларуси интересны для серии "A".

- Если откровенно: есть ли в чемпионате Беларуси игроки, которые могли бы уехать в серию "А"?

- Возможно, я не всех знаю. Могу ошибаться, не претендую на истину в последней инстанции. Но в БАТЭ есть Драгун. Сильно удивлен, почему он не заиграл в Европе. Мы, скауты, даже приезжали просматривать его вживую в матчах еврокубков. Я был с коллегой из другого клуба. Это полузащитник с хорошей мобильностью, неплохой техникой, подключениями. С моей точки зрения, клуб-середняк итальянского чемпионата он ничем не испортил бы. Может, поздно раскрылся. Он ведь уже немолодой футболист. Мы наблюдали за ним два последних года. Но контактов не было.

- Что мешает — возраст?

- Да. Два года назад он впервые появился в списках. Стали активно смотреть, следить за прогрессом. Потенциал остался тем же, но возраст немножко отпугивал. Потому что все же это человек без паспорта ЕС. Билет в один конец без перепродажи. Клубы, которые он заинтересовал, зарабатывают и живут на подготовке, раскрутке и продаже. Игроки, которые хорошо выступают в еврокубках и за сборную, автоматически попадают в сферу интересов. Очень трудно представлять футболистов, которые играют только во внутреннем чемпионате. Котировки у них небольшие.

- Драгун — единственный такой белорусский футболист?

- Появился Шкурин. Есть молодые ребята, играющие за сборные. И еще один парень в БАТЭ. Мы побывали как-то на матче, но он или не вышел, или провел мало времени. Поездка получилась не очень. Хотя нам говорили, что будет играть. Это центральный защитник. Кажется, Волков.

- Замешан в истории с договорными матчами, которая случилась еще до БАТЭ.

- Да? Не знал.

- Стасевич?

- Обсуждали. Скаут одного из клубов спрашивал у меня про него. Ему очень активно советовали футболиста. Не могу сказать, что эта история закончилась.

- А как же возраст?

- Скажем так: команда, которая борется за сохранение места в серии "А" и не нашла футболиста за довольно скромные деньги, может на пять-шесть месяцев подписать такого игрока.