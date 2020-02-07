«Ганьба!»: сторонники независимого блогера поставили судью на место 7.02.2020, 14:24

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Сергей Тихановский

Фото: tut.by

Гомельчанина приехали поддержать его подписчики из Минска, Мозыря и Молодечно.

Гомельский областной суд 7 февраля рассмотрел жалобу блогера Сергея Тихановского на 15-суточный арест за акцию против интеграции с Россией, которая прошла в Минске 20 декабря. Судья Анатолий Сотников постановил оставить решение суда Советского района Гомеля в силе, сообщают naviny.by.

Первоначально блогера задержали 27 декабря 2019 года. Его наказали арестом на 15 суток за участие в акции в Минске 21 декабря. Тихановский отбывал 15-суточный арест в ИВС до 11 января. 10 января над ним прошел еще один суд. Его наказали арестом еще на 15 суток, но затем выпустили из ИВС. Решение суда до сих пор не исполнено. Сегодня судья областного суда подтвердил его.

Поддержать Тихановского в суд приехали его подписчики из Минска, Мозыря и Молодечно. Однако не все желающие смогли попасть в зал заседания — не хватило мест. Судья разрешил вести в зале видеосъемку. Решение суда присутствующие встретили возгласами «Ганьба!».

В своем выступлении в суде блогер настаивал, что имел конституционное право и даже обязанность отстаивать независимость страны, принимая участие в мирном собрании.

Тихановский обратил внимание, что собрание граждан для защиты суверенитета 20 декабря было законным, и на него не распространяется закон о массовых мероприятиях. Конституционная обязанность по защите Беларуси не устанавливает никаких ограничений.

«Это не нарушение законодательства, а образец, пример выполнения гражданином своих конституционных обязанностей и священного долга», — заявил блогер.