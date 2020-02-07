В чем хранит свои сбережения глава Нацбанка? 1 7.02.2020, 14:33

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Павел Каллаур

Фото: bdg.by

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За прошлый год рублевые вклады населения заметно увеличились, а вот валютные депозиты большим спросом не пользовались. Национальный банк добился того, что население начинает хранить сбережения в нацвалюте, а глава центрального банка показывает пример, пишет Дмитрий Заяц в статье на сайте naviny.by.

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Объем срочных рублевых депозитов физлиц превысил в начале этого года 5,1 млрд рублей и за прошлый год увеличился на 28%.

В то же время объем срочных валютных депозитов населения за прошлый год практически не изменился — на 1 января их объем в банковской системе составил 6,2 млрд долларов.

Стагнация объема валютных депозитов на фоне роста рублевых сбережений населения — следствие существенных различий в процентных ставках.

Так, средняя процентная ставка по рублевым вкладам за прошлый год практически не изменилась. Согласно последним данным Нацбанка, в декабре прошлого года средняя процентная ставка по новым рублевым депозитам для физлиц на срок до года составила 8,7% годовых (в начале прошлого года — 8,72%), на период свыше года — 11,74% (в начале прошлого года — 11,85%) годовых.

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В то же время доходность по валютным депозитам опустилась, как говорят в народе, ниже плинтуса. За 2019-й процентная ставка по новым валютным вкладам со сроком размещения до года снизилась с 0,76% до 0,35% годовых, на срок свыше года — с 2,23% до 1,4% годовых.

Разбежка между ставками по валютным и рублевым депозитам очевидна, поэтому неудивительно, что в прошлом году популярными среди населения были рублевые, а не валютные депозиты.

Кстати, тема вкладов поднималась в январе во время закрытой встречи (проходила без участия журналистов) руководства Нацбанка с экономистами.

Как стало известно БелаПАН, на этой встрече представители Нацбанка заявили, что не намерены создавать условия для повышения привлекательности валютных депозитов. А руководитель Нацбанка Павел Каллаур даже признался, что сам хранит сбережения в белорусских рублях, и призвал всех любить национальную валюту.

Наверное, пока центральным банком будет руководить нынешняя команда, можно рассчитывать на финансовую стабильность и, как следствие, на определенное доверие к национальной денежной единице.

Рост этого доверия уже приводит к тому, что удельный вес рублевых депозитов в совокупных вкладах банков увеличивается.

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Предельно низкие процентные ставки (спасибо, что не отрицательные, как в некоторых странах) по валютным депозитам не мотивируют население открывать и пополнять вклады в иностранной валюте.

В 2019 году население продало наличной иностранной валюты на 1,4 млрд долларов больше, чем купило. Предприятия, кстати, также выступали чистыми продавцами иностранной валюты.

Этими факторами воспользовался в 2019 году Национальный банк, который, по сведениям БелаПАН, выкупил на внутреннем рынке свыше 2 млрд долларов и существенно пополнил золотовалютные запасы страны. Напомним, в прошлом году ЗВР Беларуси выросли на 31,2% до 9,4 млрд долларов на начало 2020-го.

Поэтому можно сказать, что Нацбанк кровно заинтересован в низких процентных ставках по валютным депозитам, которые мотивируют население не сберегать иностранную валюту, а расставаться с ней.

Регулятор, используя свои инструменты, мотивирует коммерческие банки к тому, чтобы последние устанавливали самые низкие процентные ставки по валютным депозитам.

«Коммерческие банки должны сейчас депонировать в фонде обязательных резервов (ФОР) Нацбанка 4% от суммы вклада в нацвалюте и 17% — в случае привлечения вкладов в инвалюте. Высокие отчисления в фонд обязательных резервов привели к тому, что ставки по валютным депозитам у нас близки сейчас к нулю», — отметил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик Александр Муха.

По мнению эксперта, в такой ситуации ожидать рост валютных депозитов было бы странно.

«Ставки по валютным вкладам находятся на дне. В этой ситуации их объем в банковской системе будет либо стагнировать, либо даже уменьшаться. Что касается рублевых депозитов, то с учетом привлекательных ставок по ним они будут расти», — прогнозирует Муха.

Схожего мнения придерживаются и другие аналитики финансового рынка.

«Привлекательность рублевых вкладов зависит от курса нацвалюты, а с этим не совсем все очевидно с учетом того, что исход нефтегазового конфликта между Беларусью и Россией не ясен. Однако если реализуется базовый сценарий, и валютный курс будет стабильным, а инфляция низкой, то рублевые вклады в 2020 году вырастут», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По его мнению, этого Нацбанк и добивается.

«Нацбанк проводит политику девалютизации как активов, так и пассивов банков. Чем меньше у последних будет валютных ресурсов, тем меньше они будут выдавать валютных кредитов. Соответственно, и валютных рисков, связанных с колебанием курса, в экономике будет меньше, к чему и стремится Нацбанк», — резюмировал Иосуб.