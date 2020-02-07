Беларусь и Россия создадут общий список невыездных 1 7.02.2020, 14:34

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Это делается в рамках реализации «интеграционных проектов».

Министерства внутренних дел Беларуси и России к 1 марта этого года намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан. Об этом сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает БелТА.

Сегодня в Витебске состоялось заседание межведомственной рабочей группы. Стороны рассмотрели вопросы миграционной проблематики. К 1 марта они намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан.

Стороны обсудили вопросы подготовки миграционных служб к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Минске и матчей чемпионата Европы по футболу этого года в Санкт-Петербурге. «Возможно, позже заключим так называемое спортивное соглашение. Оно позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Беларуси для участия в международных мероприятиях», - добавил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.

По его словам, сейчас в высокой степени готовности находится проект концепции миграционной политики «союзного государства». «Это, наверное, будет новым этапом в нашем интеграционном взаимодействии в миграционной сфере. Надеюсь, документ будет утвержден в ближайшее время президентами. Концепция потребует принятия дополнительных организационных, практических и технических мер по ее выполнению. Соответствующий план подготовили по линии МВД России и Беларуси», - подчеркнул Демиденко.

Соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу «союзного государства». По крайней мере, иностранцы смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.