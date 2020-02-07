Amnesty Internаtional: Белорусские власти должны немедленно прекратить преследования участников мирных протестов 1 7.02.2020, 15:32

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Международная правозащитная организация осудила аресты активистов и блогеров.

Белорусские власти должны немедленно прекратить все административные разбирательства в отношении участников мирных протестов в Беларуси заявляет Amnesty International.

Сайт Charter97.org приводит полный текст документа:

Amnesty International решительно осуждает нынешние строгие ограничения прав на свободу слова и мирных собраний в Беларуси.

По оценкам местных правозащитников более 150 человек были привлечены к ответственности оштрафованы в соответсвии с разными статьями Кодекса о административных правонарушениях, чаще всего, со статьей 23.34 ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий") после их участия в мирных акциях протеста в ноябре и декабре 2019 года. Нормы, регулирующие публичные собрания в Беларуси, являются чрезмерно ограничительными.

Первоначальная волна арестов произошла во время парламентской избирательной кампании в ноябре в ответ на оппозиционные протесты и митинги по всей Беларуси. Мирные протестующие, оппозиционные кандидаты в депутаты и члены их команд, а также журналисты и блогеры, были арестованы, а затем приговорены к административному содержанию под стражей или оштрафованы в качестве наказания. Блогер Алесь Круткин был приговорен к 15 суткам административного ареста за то, что он просто разметил призыв к протесту в Фейсбуке.

Несмотря на запреты, протесты продолжились в декабре в разных частях Беларуси в ответ на встречу Путина и Лукашенко, чтобы обсудить возможности более тесной интеграции Беларуси и России.

Во время второй волны арестов десятки мирных протестующих были оштрафованы на суммы свыше 600 долларов США и/или приговорены к административному содержанию под стражей на период от 5 до 15 суток; некоторые продолжают обывать наказание на момент написания этого документа. Судебные заседания происходили в декабре и январе, и продолжаются в феврале; ожидается, что будет больше приговоров и штрафов.

Видным деятелям, таким как хорошо известному белорусскому блогеру Дмитрию Козлову и оппозиционному политику Павлу Северинцу, были вынесены несколько приговоров подряд об административном аресте сроком на 15 суток за якобы множественные «административные правонарушения». 27 января Дмитрий Козлов получил восемь приговоров подряд, так что общее количество дней административного задержания составило 120.

Другим, таким как общественному активисту Петру Маркелову, или кандидату в парламент Станиславу Шашку, было произвольно отказано в доступе к их законным представителям после ареста и во время заключения. Многочисленные запросы о встречах со своими адвокатами были отклонены под такими предлогами, как отсутсвие свободного помещения для встречи. Петр Маркелов сказал Amnesty International, что ощущение во время заключения было такое, как будто у него нет прав, и что руководство пенитенциарного учреждения даже забрало у него матрас на трое суток, так что он вынужден был спать на металлической решетке.

Права на свободу выражения мнений и на мирный протест являются свободами, которые должны полностью соблюдаться властями Беларуси. Белорусские власти должны немедленно прекратить все административные разбирательства в отношении участников мирных протестов. Все те, кто находится сейчас под административным арестом в связи с осуществлением их прав на свободу собраний и выражения, должны быть освобождены немедленно и безо всяких условий, и все штрафы, наложенные на участников мирных протестов, должны быть немедленно отменены.

Справочная информация: Белорусские власти продолжают нарушать права на свободу выражения мнений и мирных собраний, несмотря на повторные призывы гражданского общества и международного сообщества к обеспечению их соблюдения и продвижения. Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси неоднократно призывала власти страны к уважению основных свобод и вновь обратилась в преддверие парламентских выборов в ноябре 2019 года. Беларусь постоянно отказывается признавать мандат специального докладчика.