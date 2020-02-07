Додон заявил о готовности дать широкую автономию Приднестровью 2 7.02.2020, 15:37

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Игорь Додон

Президент Молдовы исключает независимость для Приднестровья.

Президент Молдовы Игорь Додон готов предоставить непризнанному Приднестровью широкую автономию. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения, передает РБК.

По его словам, за последние годы Кишинев признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи регистрационных автомобильных номеров, также ведется работа по устранению роуминга в телефонной связи. В то же время Додон отметил, что политическое урегулирование может произойти только в результате переговоров.

"Как будем политически это интегрировать, как эту проблему решить? Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать довольно большую автономию", - сказал Додон.

Он добавил, что на переговорах стороны должны признать совместное будущее.

"Потому что не будет независимости этого региона, вы все это понимаете. Единственный выход - нужно быть вместе, сесть рядом и это решить", - заключил Додон.