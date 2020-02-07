«Затронуты самые частые причины негодности к службе» 6 7.02.2020, 16:08

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Эксперт - об изменениях в правила призыва.

Министерство обороны и Министерство здравоохранения Беларуси приняли 3 января Инструкцию об определении требований к здоровью граждан, связанных с воинской обязанностью, пишет svaboda.org. Документ опубликовали 7 февраля.

Министерство обороны утверждает, что радикальных изменений в призыве не будет, требования к здоровью только «уточнили». Но в соцсетях пишут, что призывать теперь смогут значительно больше людей.

Специалист одной из компаний, которые помогают призывникам в реализации права на отсрочку или военный билет, рассказал Свободе (попросив не называть его имени), что изменения в инструкции касаются в основном тех пунктов, которые наиболее часто становились причиной признания призывников непригодными к службе.

За прошедшие 10 лет, говорит он, таких серьезных изменений в список болезней не вносилось - скорее «меняли знаки препинания и падежи». Нынешние изменения кардинальные. Эксперт приводит примеры, замечая, что это далеко не полный список.

Ранее сколиоз с углом искривления в 11 ° и более в положении лежа считался незначительным нарушением и позволял получить военный билет, сейчас нормой для армии считается искривление до 18 ° в положении стоя. По мнению эксперта, это сомнительная правка: если у человека до 18 лет такое нарушение не исправилось, то дальше оно будет только ухудшаться, и можно разве что затормозить его развитие. Но функция позвоночника уже нарушена, а нагрузки во время службы могут ухудшить ситуацию.

Изменились и нормы, связанные с индексом массы тела. Так, теперь нарушением считается только большой недостаток веса (индекс массы тела менее 16,9 кг/м²). С ожирением II степени ранее давали отсрочку на год и при отсутствии улучшения признавали негодным, сейчас же дают отсрочку только на полгода.

Много изменений связано с болезнями сердца. Так, транзиторная АВ-блокада 2-й степени (нарушение проводимости и ритма сердца, которая может вызвать внезапную потерю сознания) часто встречается у призывников, и теперь с ней могут взять на службу, так как она не постоянная.

Открытое овальное окно в сердце (оно есть при рождении, у 75% людей зарастает в первые недели жизни) может привести к инсульту, но если нет других симптомов, его обычно не лечат. Ранее сама такая аномалия была достаточной для признания негодным, теперь же описали минимальные размеры такого окна в сердце.

Ранее в армию не брали людей с двустворчатым аортальным клапаном (обычно у людей трехстворчатые, а двустворчатые составляют 0,5-2% всех врожденных пороков сердца, при физических нагрузках человек с таким диагнозом может чувствовать головокружение, теряет сознание), теперь могут взять, если нет обратного выброса крови в клапан.

Также ранее не брали в армию с одним камнем в почке размером от 5 мм, сейчас - от 6 мм. Ранее не брали с любой грыжей пищевого отверстия диафрагмы любой степени; недавно некоторым военкоматом начали давать локальные объяснения о том, как действовать при различных степенях этой болезни, а теперь такие инструкции вынесли в общие постановления.

По мнению эксперта, такие изменения могут быть связаны с тем, что прошлогодние реформы призыва («закон о отсрочки») добавляют недостаточно призывников.

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Обновленная инструкция будет актуальной во время весеннего призыва. Медицинские проверки начнутся уже в феврале. Призывать будут парней от 18 и до 27 лет.

Это будет первый призыв при новом министре обороны. В январе на место Равкова Лукашенко назначил 48-летнего генерал-майора Виктора Хренина, который ранее руководил войсками Западного оперативного командования.

За уклонение от призыва грозит уголовная ответственность: по ст. 435 УК могут оштрафовать, арестовать и даже посадить за решетку на срок до 2 лет. Тем, кто фальсифицирует документы, симулирует болезнь или умышленно делает себе телесные повреждения, грозит до 5 лет тюрьмы.