Тимошенко объяснила, почему заблокировала место спикера в Раде 4 7.02.2020, 16:21

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Лидер «Батькивщины» около восьми часов стояла у кресла Разумкова.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что блокирование трибуны Верховной Рады и места спикера Дмитрия Разумкова при рассмотрении законопроекта о рынке земли было «символом того, что Украина не может пропустить этот закон».

В комментарии «Радио Свобода» она отметила, что никаких договоренностей об организации рассмотрения законопроекта не было.

«Мы ни о чем категорически не договорились, и я хочу опровергнуть заявления Разумкова о любых договоренностях. Наша команда была, есть и остается против продажи земли, в том числе иностранным банковским учреждениям, потому что землю Украины из источника успешности и прибыли наших украинских фермеров превращают в спекулятивный товар и лишают Украину этого важнейшего, ценного ресурса», — сказала Тимошенко.

По словам Тимошенко, несогласные с открытием рынка земли депутаты будут обращаться в Конституционный суд, и «сомнений нет, что мы этот закон признаем неконституционным».

Возле кресла спикера Верховной Рады Юлия Тимошенко находилась в течение всего рассмотрения вопроса о рынке земли 6 февраля.

Во время споров с другими депутатами она сломала микрофон возле места Разумкова и до крови повредила палец на руке.