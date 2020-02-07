Настоящее лето: в Антарктиде установлен температурный рекорд 3 7.02.2020, 16:47

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Фото: Википедия

Температура в Антарктиде достигла рекордных 18°C.

Аргентинская база Эсперанса в Антарктиде 6 февраля зафиксировала самый жаркий день за всю историю наблюдений на континенте.

На термометре аргентинской исследовательской станции было 18,3 ° C, что выше предыдущего рекорда 2015 года на 0,8 ° C, передает «Новое время».

Показатель в 17,5 ° C был установлен в марте 2015 года. Такой небольшой разрыв по времени между двумя датами является признаком того, что потепление в Антарктиде происходит намного быстрее, чем в среднем в мире.

Станция Эсперанса расположена на Антарктическом полуострове, он же Земля О’Хиггинса. Это область, которая как бы указывает на Южную Америку. Полуостров нагревается, вероятно, быстрее всех других регионов Земли — его температура повысилась почти на 3 градуса за последние 50 лет. Почти все ледники региона тают.

Профессор Джеймс Ренвик, специалист по климату в Университете Виктории в Веллингтоне, сказал: «Конечно, запись должна быть проверена, но в ожидании этих проверок, мы считаем, что это совершенно достоверная запись, и что термометр станции находится в хорошем состоянии».

Ренвик сказал, что более высокие температуры в регионе, как правило, совпадают с сильными северо-западными ветрами, которые спускаются с горных склонов. Это характерная черта погодных условий вокруг станции Эсперанса в последние дни. Вероятно, к новому рекорду привело сочетание естественной изменчивости и фонового потепления, вызванного повышением уровня парниковых газов в атмосфере.

Он подчеркнул: «Причина, по которой полуостров нагревается быстрее, чем в других местах, заключается в сочетании естественных колебаний и сигналов потепления».

Предыдущее исследование 2012 года показало, что нынешние темпы потепления в регионе были почти беспрецедентными за последние 2000 лет.

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная в Антарктиде — и где-либо на Земле — была на российской станции Восток, когда 21 июля 1983 года температура упала до -89,2 ° С. Стоит отметить, что в Южном полушарии Земли лето приходится на зимние месяцы, а самые низкие температуры фиксируются с июня по август.