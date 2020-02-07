Пограничникам, выдворявшим Саакашвили в Польшу, сообщили о подозрении 2 7.02.2020, 17:02

Михеил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президент Грузии вернулся в Украину 29 мая 2019.

Следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР) сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий бывшим сотрудникам Государственной пограничной службы, организовавшим задержание экс-главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и его перемещение в Польшу, сообщает «Новое время».

Как сообщили в ГБР, следователи провели обыски в Одесской области и Киеве и сообщили бывшим пограничникам о подозрении в превышении власти или служебных полномочий - ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, бывший руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Госпогранслужбы и Отдельного отдела Администрации Госпогранслужбы организовали незаконное задержание Саакашвили и его перемещения в Польшу в феврале 2018 года.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение - центральное управление Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В июле 2017 пятый президент Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 Саакашвили задержали в ресторане в центре Киева, доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу. В МВД Украины объяснили, что согласно судебному решению Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

28 мая 2019 президент Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Саакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В начале октября Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.

20 ноября Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Госпогранслужбы, Миграционной службы, Министерства внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по его реадмиссии в Польшу.