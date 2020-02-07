Минобороны готовится к судам с призывниками 2 7.02.2020, 17:11

Минобороны прокомментировало новые правила призыва.

Новая редакция инструкции взволновала десятки тысяч военнообязанных белорусов. Когда казалось, что долг родине уже отдан, военная машина призыва догнала своих «сыновей» и представила им новые правила. По такому поводу Министерство обороны провело пресс-конференцию, передает «Онлайнер».

На большинство вопросов начальник военно-медицинского управления Дмитрий Альховик уже дал сегодня ответ. На встрече с журналистами он повторил:

— Вооруженные силы совершенно не заинтересованы, чтобы негодные попадали на службы и проводили время в больницах. Принятие этого постановления — рутинная работа, которая длилась в течение года. Предыдущее расписание болезней просуществовало 10 лет, все изменилось с тех пор. В результате появились несоответствия: юноша годен к спорту, но не годен к службе.

— Что будет с тем, у кого отсрочка по состоянию здоровья?

— Переосвидетельствование будет проводиться, как и прежде, — раз в три года. Других проверок не планируется.

(«Я не сказал не будет, пока не планируется», — позже уточнил Дмитрий Альховик.)

— Какого количества призывников коснутся изменения?

— Незначительного. Давайте подождем весеннего призыва. Основные изменения коснутся тех, кто признавался негодным из-за невусов (родинок), лазерной коррекции зрения и сколиоза.

— Вы допускаете большое количество несогласных, которые будут обращаться в суд?

— Это право каждого гражданина Беларуси. Мы к этому готовы.

Напомним, сегодня в Беларуси представили новую редакцию инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Документ опубликован и сразу вступил в законную силу. Министерство обороны и Министерство здравоохранения РБ комментируют постановление от 3 января 2020 года «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью».