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В Украине построят две военные базы по стандартам НАТО

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  • 7.02.2020, 18:25
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В Украине построят две военные базы по стандартам НАТО

Их построят в чистом поле.

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет liga.net.

По его словам, одним из приоритетов деятельности новой команды Минобороны является развитие строительства инфраструктуры.

"Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы", - заявил Загороднюк.

Он также уточнил, что в этом году будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.

ВСУ принимают участие в многонациональных военных учениях с 1994 года. До вторжения РФ украинские военные проводили их в том числе с россиянами.


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