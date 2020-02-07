Угроза санкций обрушила капитализацию «Роснефти» на $4 миллиарда за 4 часа 1 7.02.2020, 18:35

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Иллюстрационное фото

Акции обвалились рекордно с апреля 2018 года.

Акции «Роснефти» обвалились на Московской бирже в пятницу, побив рекорд падения с апреля 2018 года, пишет finanz.ru.

За четыре часа торгов капитализация крупнейшей добывающей компании России, на которую приходится каждый второй баррель, извлеченный из недр, упала на 255 миллиардов рублей, или 4 млрд долларов.

Распродажа началась с первых же минут торгов и за полчаса уронила котировки на 2,7%. К полудню падение ускорилось до 4%, а к 14.26 мск достигло 5,2%. В результате бумаги «Роснефти» переписали минимум с начала года - 450,55 рубля за штуку.

«Давление на «Роснефть» оказывают риски введения санкций» со стороны США, объясняют аналитики БКС. Новые меры против российской компании, уже отрезанной от западных технологий и кредитов, могут быть включены в санкционный пакет против Венесуэлы, который будет готов в ближайшие 30 дней.

О том, что США рассматривают возможность наказать «Роснефть» за торговлю венесуэльской нефтью и поддержку режима Мадуро, в среду сообщил ТАСС высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа. В четверг ту же информацию подтвердили Bloomberg источники в Белом доме.

По их словам, санкции могут посеять хаос и взлет цен на мировом рынке нефти, что вызывает опасения администрации.

О санкциях против «Роснефти», которая, по данным Reuters, покупает и перепродает в Азию две трети нефтедобычи Венесуэлы, США раздумывают с 2018 года. Однако на этот раз угрозу рынок воспринял как никогда серьезно.

Вслед за акциями заметно подешевели долговые бумаги «Роснефти»: бонды с погашением в 2022 году (Роснефть04) к 16.39 мск падают на 1,53%.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA с января 2019 года находится в «черном списке» американского Минфина с блокировкой активов и запретом на любые транзакции. Эти санкции позволяют вводить «вторичные меры» против компаний, которые, по мнению США, вовлечены в значительные сделки с правительством Мадуро.

Помимо санкционных слухов на «Роснефть» давит просадка экономики Китая, указывает главный аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

В КНР уходит больше половины экспорта компании, тогда как китайские НПЗ сокращают закупки на 20-25%. В феврале спрос на нефть в Китае просядет на 1,6 млн баррелей в день, прогнозирует S&P.

«Вспышка коронавируса непосредственно касается российских экспортёров, так как они входят в число крупнейших поставщиков КНР», - констатирует Кочетков.