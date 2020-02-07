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В России разбился частный вертолет депутата Госдумы

  • 7.02.2020, 18:57
  • 4,293
В России разбился частный вертолет депутата Госдумы
Айрат Хайруллин

В крушении выжил один человек, судьба остальных неизвестна.

В Татарстане потерпел крушение частный вертолет Bell 407 депутата Госдумы России Айрата Хайруллина. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash, пишет unian.net.

Отмечается, что, по данным местной транспортной прокуратуры, выжил один человек. Его заметили возле места крушения.

«Судьба остальных под вопросом, также неизвестно, о ком из пассажиров именно идет речь. На борту вместе с Хайруллиным могли находиться пилот и его помощник», – говорится в сообщении.

Также известно, что вертолёт пропал с радаров примерно через 28 километров после вылета из Казани.


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