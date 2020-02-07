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Доллар и евро уверенно подорожали на последних торгах недели

  • 7.02.2020, 19:01
  • 1,905
Доллар и евро уверенно подорожали на последних торгах недели

Российский рубль подешевел.

В пятницу, 7 февраля, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами на текущей неделе, пишет сайт belrynok.by.

По итогам торгов на БВФБ 7 февраля 2020 года сложились следующие курсы:

курс доллара США вырос по сравнению с предыдущими торгами 0,0147 BYN (+0,68%) и был зафиксирован на уровне 2,1762 BYN/USD;

курс евро вырос на 0,0072 BYN(+0,30%) и по итогам торгов составил 2,3857 BYN/EUR;

курс российского рубля снизился на 0,0116 BYN (-0,34%) за 100 RUB и составил 3,4269 BYN/100 RUB.


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