Видеофакт: В парламент Британии пробралась лиса

Видеофакт: В парламент Британии пробралась лиса5
- 7.02.2020, 19:05
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Она прогулялась по всему зданию и добралась до четвертого этажа.
В одно из зданий британского парламента явился неожиданный гость. В помещение проникла лиса, пишет The Guardian (перевод — korrespondent.net).
Животное заметили сотрудники и сразу позвонили в полицию.
Хищник разгуливал по зданию, его снимали на смартфоны. Лисе удалось добраться почти до четвертого этажа, пока ее не поймали правоохранители, которые предварительно "экипировались" специальными перчатками.
Видео "эвакуации" незваной гость из здания опубликовала в своем Twitter парламентарий Джулия Лопес. Животное вынесли в коробке на улицу и выпустили.
Лиса, видимо, решив, что достаточно погостила в парламенте, не стала возвращаться. Она покрутилась на месте, огляделась и спокойно побежала по тротуару.
The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn— Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020