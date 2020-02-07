Видеофакт: В парламент Британии пробралась лиса 5 7.02.2020, 19:05

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иллюстрационное фото

Она прогулялась по всему зданию и добралась до четвертого этажа.

В одно из зданий британского парламента явился неожиданный гость. В помещение проникла лиса, пишет The Guardian (перевод — korrespondent.net).

Животное заметили сотрудники и сразу позвонили в полицию.

Хищник разгуливал по зданию, его снимали на смартфоны. Лисе удалось добраться почти до четвертого этажа, пока ее не поймали правоохранители, которые предварительно "экипировались" специальными перчатками.

Фото: The Guardian

Фото: The Guardian

Видео "эвакуации" незваной гость из здания опубликовала в своем Twitter парламентарий Джулия Лопес. Животное вынесли в коробке на улицу и выпустили.

Лиса, видимо, решив, что достаточно погостила в парламенте, не стала возвращаться. Она покрутилась на месте, огляделась и спокойно побежала по тротуару.