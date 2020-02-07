«Пойдем к тем, с кем мы боролись, - к частникам» 5 7.02.2020, 19:16

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иллюстрационное фото: tyt.by

В Бресте маршрутчики восстали против новых тарифов автовокзалов.

Брестские перевозчики второй месяц негодуют по поводу внесения изменений в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которые вступили в силу в декабре прошлого года, пишет tut.by. Если раньше они платили только 15% от стоимости проданных билетов за использование инфраструктуры станции, то новые правила обязали их делиться 12% от билетной выручки, а также платить до 2,8 рубля за заезд на автовокзал и по 1,8 рубля — за остановку на автостанциях, автокассах и диспетчерских пунктах. Частники настаивают, что при таком раскладе на некоторых маршрутах они будут работать в минус, — и отказываются подписывать новые договоры на перевозку пассажиров. 7 февраля они встретились с брестскими транспортниками, чтобы обсудить, как быть и что делать.

Февральская встреча перевозчиков — уже вторая по счету. Изменения в постановление МАРТ вступили в силу 19 декабря прошлого года, а стороны все еще не пришли к общему знаменателю. Непонятность ситуации в том, что прошлые правила игры устраивали и тех, и других — и зачем кто-то полез чинить то, что и так работало, никто не знает.

Частник Сергей возит пассажиров по маршруту Брест — Береза через Кобрин. Новый договор, составленный с учетом изменений в постановление МАРТ, он получил в декабре. Подписывать его маршрутчик отказался. Коллеги Сергея поступили так же.

— Я недоволен тем, что плата за платформы очень большая, — объясняет Сергей. — Для нас она неподъемная. Мы раньше работали по договору и платили 15% выручки от продажи билетов. А потом эти деньги распределялись по всему вокзалу — и всех это устраивало. Сейчас мы платим 12% от продажи билетов и 3,20 рубля с НДС за каждое отправление с автовокзала. Смотрите, по моему рейсу Брест — Береза: умножаем 3,20 рубля на три (за отправление с автовокзалов Бреста, Кобрина и Березы. — Прим.) и добавляем к этому еще 12% от проданных билетов. А еще расходы на топливо, амортизация автомобиля. И это расходы на рейс только в одну сторону. У меня маршруты ходят два раза в день, то есть четыре рейса, поэтому умножаем на четыре.

При этом за заезд перевозчик должен платить независимо от того, взял он на вокзале пассажиров или нет. Приехал — плати:

— Мы уже бьемся почти два месяца. С 19 декабря, когда нам пришел новый договор. Его

не подписал ни один перевозчик. На данный момент у всех какое-то чувство неопределенности. Не знаем, что и делать. Поднимать цены? Отказываться от промежуточных остановок?

Директор ЧТУП «Лубник» Олег Лубник, который возит пассажиров по маршруту Брест — Пружаны, возмущение коллег разделяет. Он на встречу с транспортниками принес калькуляцию своих доходов по старым и новым правилам. Мужчина развернул перед журналистами бумагу со столбиками и озвучил цифры:

— Возьмем, например, Каменец. Продали билетов на 8,62 рубля. По старым правилам я отдал 15% — и мне осталось 7,33 рубля. По новым правилам я отдаю 12% (от стоимости проданных билетов. — TUT.BY) и 1,80 рубля за каждый заезд на автовокзал, как МАРТ установил. Получается, что я еще им должен остаюсь! Посчитал, за 14 дней «попал» бы на 93 рубля! Естественно, на такие условия мы не пойдем никогда. Бизнес должен быть взаимовыгодный.

На вопрос, что будет, если ситуация не изменится, Олег отвечает честно: уйдет с автовокзала к частнику на нерегулярные перевозки.

— Предложения поступают. У них условия получше, — признался мужчина.

«Мы не можем эти 3% как-то применить»

Встреча транспортников и перевозчиков получилась эмоциональной. Первым слово взял гендиректор «Брестоблавтотранса» Игорь Мартынович и сообщил, что по автовокзалу Бреста было принято решение оставить максимальный тариф за заезд — 2,80 рубля без НДС, а для автовокзалов в Кобрине и Столине снизить до 1,50 рубля без НДС. По автостанциям на пути следования такса составит 1 рубль без НДС, а за автокассу в Ольшанах — 50 копеек.

— То есть условно на заездах мы снизили тариф на 50%. К сожалению, ниже мы сделать не можем, потому что у нас получается отрицательная калькуляция, — отметил спикер.

Маршрутчики внимательно выслушали Игоря Григорьевича — и предложили свой вариант. Они хотят платить за заезд одну копейку. При этом тариф за реализацию билетов они предлагают оставить на уровне 12%, но внести в договор пункт о том, что они будут доплачивать еще 3% от проданных билетов «за пользование инфраструктурой станций». Такие условия позволили бы им работать, как прежде, и соблюдать требования постановления МАРТ.

— Исходя из постановления МАРТ, мы не можем эти 3% как-то применить. Если у вас есть юридическое предложение, я готов его рассмотреть, — возразил Игорь Григорьевич.

— Есть, — раздался голос из зала.

— Мы это предложение разместили в наших письмах, — встал со стула мужчина средних лет. — Мы предлагаем ввести пункт в договор о выплате 3% «за пользование инфраструктурой».

— А как мы поменяем само постановление МАРТ? — уточнил Игорь Григорьевич.

— А мы его не меняем, — хором ответили маршрутчики.

— Там же написано «предельно максимальный тариф — 2,80». То есть ниже можно. Поэтому можно и 50 копеек поставить тариф, и 40, — пояснила участница встречи.

— Нас устраивали эти 15% от проданных билетов. Не вижу проблемы, — продолжил мужчина. — Делаем максимально 12% от проданных билетов, как указано в постановлении. Вносим в договор. Далее берем заезды. Ставим тариф на уровне одна копейка — это не противоречит постановлению. Далее, чтобы вернуться к тем 15% (от проданных билетов), мы вносим в договор еще один пункт — 3% от проданных билетов как плата за пользование инфраструктурой автовокзала…

— МАРТ установил два тарифа. Все. Три процента я применить никак не могу, — вздохнул гендиректор облавтотранса.

Игорь Григорьевич также поставил под вопрос копеечный тариф за заезды. При таких условиях станции станут по калькуляциям убыточными:

— У вас все хорошо. Вы одну копейку заплатили. А завтра начальник станционный, после определенной проверки, заплатит штрафные санкции.

«Вчера мы с ними боролись, сегодня будем работать с ними»

Участники встречи пришли к мнению, что нужно провести еще одну встречу. До новых переговоров перевозчики направят запрос в МАРТ с просьбой разъяснить, возможно ли включить в договор пункт о дополнительной плате «за пользование инфраструктурой станций» в размере 3% от проданных билетов. Если такой вариант решения вопроса невозможен, то каждому придется решать, насколько целесообразно работать по новым правилам.

— Ребята сделают калькуляцию по вашим условиям и примут решение. Если им выгодно, то продолжают работать. Если нет, то расторгают договор и идут на нерегулярные перевозки. Пойдем к тем, с кем мы боролись. Тем более предложения уже были. Многих обзванивали и предлагали. Условия хорошие. Вчера мы с ними боролись, сегодня будем работать с ними, — подвел итог встречи Олег Лубник.

— Нам предложения идут. Любого заберут. Но мы не хотим уходить с этого вокзала… Люди по 20 лет работают здесь, — раздался голос из зала.