У китайского завода под Светлогорском люди спят в масках 5 7.02.2020, 20:01

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Фото: «Радыё Свабода»

Это не от коронавируса.

Жители деревни под Светлогорском говорят, что задыхаются от вони. Построенный китайскими инвесторами завод беленой целлюлозы уже работает на 85% от проектной мощности, передает «Радыё Свабода».

«Душегубкой» называют завод беленой целлюлозы под Светлогорске местные жители. В последние дни сельчан снова накрыло вонью и грохотом с китайского завода. Тем временем власти готовятся к пуску нового производства.

Жительница Якимовой Слободы Людмила Исаенко рассказала , что прошлую ночь сельчане провели, «словно в зоне боевых действий»:

«Завод страшно гудел. В 4:50 я не выдержала - спать было невозможно - и позвонила спасателям. Но МЧС не может остановить завод. Они просто фиксируют наши жалобы. Январь и февраль накрывает нас этим смрадом, особенно когда западный ветер. Надеемся только на северный ветер - тогда этот смрад не идет на нас и хоть можно отдохнуть.

Из Светлогорска до Якимовой Слободы часто ездят автобусы и маршрутки. Люди ежедневно попадают в это облако розового химического пара и дикого смрада. Это фашизм - построить такого монстра в 400 метрах от наших огородов», - говорит Людмила Исаенко.

За ситуацией пристально следит правозащитница Елена Маслюкова:

«Мне жалуются сельчане, что они спят в масках, так как вонь невыносимая. Не пускают детей на улицу. Завод называют «монстром», «душегубкой» и «чудовищем». Только чиновникам безразлично - они готовятся запустить завод», - добавила правозащитница.

Одной из жительниц Якимовой Слободы генеральный директор Светлогорского ЦКК Юрий Крук дал ответ на обращение:

«Завод работает на мощности более 85% от проектной. Качество целлюлозы, выпускаемой соответствует ГОСТ».

Согласно ответу директора, в январе 2020 года были получены все заключения заинтересованных контролирующих органов, готовятся документы для ввода завода в эксплуатацию.