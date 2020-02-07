Минчанин из-за пенсии подал в суд на чиновников 2 7.02.2020, 20:30

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Чем закончился процесс?

Минчанин Денис Юрков, которому 12 лет назад дали третью пожизненную группу инвалидности, подал жалобу в суд на комитет по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома, пишет tut.by. Причина: соцзащита не предупредила его о том, что он уже 10 лет имеет право на получение трудовой пенсии по инвалидности вместо социальной, которая значительно больше. В комитете сказали, что предупреждать они по закону не обязаны, если их об этом не спросили. Суд стал на сторону соцзащиты.

Какие вопросы у Дениса Юркова к соцслужбам?

Напомним, Денис Юрков — это тот самый дворник из Минска, который осенью не просто убирает листья, а еще и выкладывает из них забавные картинки. Сейчас ему 31 год. 10 с лишним лет назад парню назначили социальную пенсию по инвалидности. На тот момент он уже больше месяца работал в ОАО «Белэнергоремналадка».

Летом прошлого года Денис узнал, что как работающий инвалид он уже давно имеет право получать не социальную пенсию, а трудовую по инвалидности, которая значительно больше.

Как выяснилось, социальная пенсия положена неработающим инвалидам. Но если человек с инвалидностью по общему заболеванию работает и у него до 23 лет есть стаж от 1 года или до 15 лет у тех, кому больше 61, он может получать трудовую пенсию.

— С августа прошлого года вместо 173 рублей я получаю 214. То есть разница 41 рубль. Это немало. И я уже 10 лет мог получать больше, — говорит парень.

У парня возник вопрос, почему в органах соцзащиты его раньше никто не предупредил о такой возможности. По его подсчетам, за 10 лет он потерял около 1000 долларов. Он написал обращение в комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. В нем он интересовался, кто должен был поставить его в известность, что он имел право перейти с социальной пенсии на трудовую, а также просил сделать перерасчет и выплатить ему причитающуюся, но недополученную сумму с 2008 по 2019 год.

Однако ему ответили, что перевод с социальной на трудовую пенсию делается по заявлению инвалида. Раньше Денис с таким вопросом к ним не обращался, поэтому оснований для назначения трудовой пенсии не было. А как только парень написал заявление, перевод сразу сделали. Также Денису пояснили, что согласно статье 90 закона «О пенсионном обеспечении» вернуть человеку могут только начисленные, но не выплаченные вовремя деньги, и не за весь период, а только за последние 3 года. Но поскольку оснований для назначения трудовой пенсии не было, деньги ему не начислялись, а значит, разницу за 10 лет между социальной и трудовой пенсиями ему выплатить не могут. То же ответили и в Минтруда.

Тогда Денис обратился в суд. Он просил «признать действия органов соцзащиты по непризнанию своей обязанности информирования граждан неправомерными, ущемляющими его права гражданина». Также он хочет, чтоб его жалобу признали обоснованной и вынесли решение об устранении допущенного нарушения.

Какое решение принял суд?

Суд решил отказать парню в удовлетворении жалобы на действия комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, сославшись на закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» и Гражданский процессуальный кодекс. Там написано, что «письменные обращения считаются рассмотренными по существу, если рассмотрены все изложенные в них вопросы, приняты надлежащие меры по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод и законных интересов заявителей и им направлены письменные ответы». Требования к письменному ответу были соблюдены. То есть комитет ничего не нарушил и ответил в соответствии со всеми правилами.

Денис не удовлетворен таким решением. Он намерен подать апелляционную жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам Минского городского суда. А также он хочет обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите населения за перерасчетом его пенсии за 11 лет, которые он проработал, и выплатой разницы в суммах социальной и трудовой пенсий по инвалидности.

Также Денис инициировал создание петиции в интернете, где он и подписавшиеся, а их уже 205 человек, просят внести в закон «О пенсионном обеспечении» поправки. В частности, они хотят, чтобы органы по труду, занятости и социальной защите обязали уведомлять инвалидов о том, что у них есть (или может возникнуть) возможность перейти с социальной пенсии на трудовую.

После окончания сбора подписей петиция отправится в Министерство труда и социальной защиты.