Голосование на фоне бойкота 7.02.2020, 20:43

Впервые за 28 лет независимости в Азербайджане назначены досрочные парламентские выборы.

Они пройдут 9 февраля. Правящая партия "Ени Азербайджан" инициировала роспуск парламента в декабре прошлого года, хотя в парламенте ей принадлежали 70 из 125 мест. Президент Ильхам Алиев инициативу одобрил, передает «Настоящее время».

"Ени Азербайджан" преподносит смену парламента как поддержку реформ, которые начал президент Алиев: ведь для перемен нужны новые кадры. Но представители главной оппозиционной силы в стране – "Национальный совет демократических сил Азербайджана" – считают, что это попытка консолидировать власть вокруг правящей семьи.

Досрочные парламентские выборы в Азербайджане пройдут на фоне бойкота нескольких партий.

Ильхам Алиев у власти уже 17 лет. Впервые он возглавил Азербайджан в 2003 году, незадолго до смерти своего отца Гейдара Алиева, предыдущего президента. И с тех пор переизбирался еще три раза. Причем с 2016 года президентский срок в стране увеличили с 5 до 7 лет.

В марте прошлого года, в преддверии национального праздника, Алиев помиловал 50 оппозиционеров и политзаключенных. На свободу вышли не только профессиональные политики и активисты, но также блогеры, поэты и журналисты. Эти люди вернулись в политику. Некоторые из них, например, блогер и расследователь Мехман Гусейнов теперь участвуют в выборах.

В 2019 году в Азербайджане прошли три несанкционированные акции протеста. Оппозиция требовала освободить оставшихся политзаключенных, создать условия для демократических выборов, отменить лимиты на пользование электроэнергией и решить другие внутренние проблемы.

Президент Алиев отправил в отставку нескольких крупных чиновников, а затем – назначил досрочные выборы в парламент. Это преподнесли стране как реформы и омоложение правительства.

"Национальный совет демократических сил Азербайджана" принял решение в этих выборах не участвовать. Но многие партии согласились: "Мусават", "Умид", ряд молодежных организаций. Всего в выборах участвуют представители 19 политических партий. Но большинство кандидатов – это самовыдвиженцы.

Для участия в выборах заявки подали почти 2431 человек. Прошли регистрацию и стали кандидатами, по данным на первое февраля, 1325 человек. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

ЦИК дал и статистку по возрасту кандидатов. Подавляющее большинство – люди, которым нет 45 лет. Треть всех кандидатов – это люди в возрасте 29-39 лет. Совсем молодые люди – от 18 до 28 лет – это семь процентов.

82 кандидата –18-28 лет;

407 кандидатов – 29-39 лет;

542 кандидата – 40-45 лет;

221 кандидат – 56-66 лет;

43 кандидата – старше 67 лет.

Но мест в парламенте всего 125. И пока не ясно, много ли молодежи придет в Милли Меджлис.

Нынешние выборы необычны еще и тем, что на телевидении нет дебатов. Бесплатно получить эфир могут лишь партии, у которых кандидаты зарегистрированы более чем в 60 округах. Остальным – только за плату. Поэтому вся агитация идет через социальные сети. Кандидаты также проводят личные встречи с избирателями в своих округах.

Наблюдать за выборами поедут представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Сейчас они публикуют промежуточные отчеты. Миссия ОБСЕ пока не выявила серьезных нарушений, за исключением постоянных проблем: в стране нет свободной предвыборной агитации, нарушена свобода собраний, в тюрьмах сидят политзаключенные.