Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира

Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира1
- 7.02.2020, 21:20
Криштиану Роналду зарабатывает почти в два раза меньше.
Форвард "Барселоны" Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира. До вычета налогов его месячный доход составляет 8,3 млн евро, пишет pressball.by.
Криштиану Роналду, который занимает в списке издания L’Équipe второе место, зарабатывает почти в два раза меньше.
Топ-8 высокооплачиваемых игроков Европы:
1. Лионель Месси ("Барселона") — 8,3 млн евро в месяц
2. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 4,5
3. Неймар ("ПСЖ") — 3,0
4. Антуан Гризманн ("Барселона") — 2,9
5. Луис Суарес ("Барселона") — 2,9
6. Гарет Бэйл ("Реал") — 2,5
7. Эден Азар ("Реал") — 2,5
8. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") — 1,8