Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира 1 7.02.2020, 21:20

Лионель Месси

Криштиану Роналду зарабатывает почти в два раза меньше.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира. До вычета налогов его месячный доход составляет 8,3 млн евро, пишет pressball.by.

Криштиану Роналду, который занимает в списке издания L’Équipe второе место, зарабатывает почти в два раза меньше.

Топ-8 высокооплачиваемых игроков Европы:

1. Лионель Месси ("Барселона") — 8,3 млн евро в месяц

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 4,5

3. Неймар ("ПСЖ") — 3,0

4. Антуан Гризманн ("Барселона") — 2,9

5. Луис Суарес ("Барселона") — 2,9

6. Гарет Бэйл ("Реал") — 2,5

7. Эден Азар ("Реал") — 2,5

8. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") — 1,8