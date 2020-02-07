Юрист: Новое расписание болезней от Минобороны - ждем в 2020 году прирост «годных» 1 7.02.2020, 21:35

Эдуард Пискорский

Изменения в расписании болезней не в пользу призывника следовало ожидать.

Об этом написал для «Онлайнера» Эдуард Пискорский — предприниматель, капитан юстиции запаса, человек, не один год отвечавший за соблюдение законодательства в различных воинских частях Беларуси. Последние 2,5 года является одним из руководителей проекта Armyhelp.

- Новая инструкция об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью (далее — расписание болезней), вышла в свет неожиданно. В то же время изменения в расписании болезней не в пользу призывника следовало ожидать, ведь августовские изменения в закон «О воинской обязанности и воинской службе» в полной мере не смогли решить проблему нехватки призывников. Я предполагаю, что в тандеме эти два нововведения уже в осеннем призыве 2020 года смогут значительно увеличить как количество призывников в целом, так и «годных» призывников.

Разберем некоторые конкретные изменения, которые, вполне вероятно, повлияют на судьбу многих потенциальных призывников. Хочу отметить: составляя первый — и пока беглый — список, я обсуждал вопрос с различными профильными специалистами в области медицины, также опирался на личный опыт. И если что, заранее прошу прощения за терминологию и некоторые разъяснения.

Ранее выявленная патология сердца, известная как функционирующее овальное окно (ФОО), у призывника давало ему право на получение военного билета без службы в армии. Сейчас, чтобы быть признанным негодным, ФОО должно быть размером не менее 4 мм. Это вполне обоснованно, ведь, как мне известно, большинство людей с этой аномалией не подозревают о ней и ведут обычный образ жизни. ФОО обычно не оказывает негативного воздействия на здоровье человека. Но как будет проявляться данная патология при физических нагрузках, вопрос остается открытым.

С двустворчатым аортальным клапаном не брали…. Норма этого клапана —три створки. Двустворчатый аортальный клапан — это распространенный порок сердца, наличие которого предрасполагает к возникновению тяжелых осложнений. Раньше с таким диагнозом не брали, теперь берут, если нет регургитации на этом клапане. Регургитация крови в клапане, простым языком, — движение крови, противоположное нормальному.

Говоря о проблемах «ниже пояса»… Еще вчера призывник, у которого одно яичко, вышел бы из военкомата с повесткой «прибыть за военным билетом». Сегодня же он получит повестку на отправку в воинскую часть. Также негодным можно было стать, если одно яичко задерживается в брюшной полости. Теперь, по мнению законодателя, с этим можно вполне проходить службу. На мой взгляд, это спорное решение: вопрос касается репродуктивной мужской функции. Очевидно, что в армии повышенная травмоопасность, и в случае ЧП «запасного варианта» у солдата уже не будет, он останется бесплодным.

Также подвергся изменению вопрос годности ввиду наличия деформации/искривления позвоночника. В новом «Расписании болезней» сколиоз II степени 11—17 градусов не дает теперь негодность. Градус искривления по направлению сколиоза по новым нормам должен быть 18 градусов и более. Здесь важно понимать: последствия деформации позвоночника могут быть самыми разными. Самые легкие — это постоянные боли в спине, если сколиоз не лечить. Тяжелые — это сдавливание внутренних органов, легких и сердца деформированной грудной клеткой. Как физические нагрузки смогут повлиять на динамику данного диагноза? Думаю, этот вопрос лучше оставить медицинским специалистам в данном направлении.

Кифоз, в свою очередь, изменениям не подвергся. Ребята, у которых определен кифоз III степени, по-прежнему признаются негодными к военной службе в мирное время (НГМ).

Могу предположить, что сколиоз II степени (11—17 градусов) позволял многим ребятам «влиять» на размер градуса при проведении рентгенографии грудного отдела позвоночника, ввиду чего градус искривления подвергся изменению «не в пользу» призывника.

Неприятная патология — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (далее — ГПОД) — теперь дает негодность только при 3-й степени при удовлетворительных результатах лечения, хотя вчера было достаточно и первой степени. Как мне известно, ГПОД не опасна, если вы ведете обычный образ жизни. Но если с ГПОД вы после приема пищи идете на занятия по боевой или физической подготовке, где можете множество раз оказаться в положении «вниз головой», то полный желудок через это отверстие в диафрагме продавливается в грудную полость и может защемиться мышцами диафрагмы. Также это может являться причиной развития воспалений пищевода, в том числе с образованием эрозий и др.

Нарушения проводимости сердца, такие как стойкая полная блокада правой ножки пучка Гиса, стойкая блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса, АВ-блокада второй степени — еще минувшей осенью призывники с данными патологиями отправлялись в запас. В этом призыве с таким вполне можно служить. Блокады — это нарушения проводимости нервного импульса по проводящей системе сердца. Всякое нарушение проводимости приводит к более или менее выраженным неправильным сокращениям сердечной мышцы. При интенсивной физической нагрузке это может привести к несоответствию потребности миокарда в кислороде и его доставке к определенным участкам сердца и головного мозга. Это в свою очередь может приводить к таким явлениям, как, например, головокружение. Представьте, что в этот момент военнослужащий выполняет упражнение по метанию боевой гранаты...

Артериальная гипертензия, по которой многие ребята получали «НГМ» (негоден к военной службе в мирное время) в основном по пункту «В» статьи 43 старого «Расписания болезней», осталась неизменной. Однако призывники, у кого есть проблемы с повышенным артериальным давлением, при впервые выявленной артериальной гипертензии II степени при призыве на срочную военную службу, службу в резерве признаются временно негодными к военной службе на срок до 6 месяцев. На следующем призыве после изучения динамики данной патологии призывники будут получать свой военный билет.

Деформирующий артроз в одном из крупных суставов (ширина суставной щели 2—4 мм) с болевым синдромом вполне давал право на получение военного билета, теперь же данный недуг должен еще сопровождаться и наличием контрактуры (ограничение пассивных движений в суставе).

Теперь аномалии прикуса 2—3 степени с разобщением прикуса более 5 мм и жевательной эффективностью менее 60% не дают право на получение военного билета. Кашу можно не жевать (смеется).

Размер камней в почках, с которыми забирают служить, увеличился с 5 до 6 миллиметров.

Пересмотрели и вопросы веса, причем в обеих крайностях. Парни с низким индексом массы тела (ИМТ) — от 16,9 до 18,5 кг/м2 — со сниженной (низкой) физической работоспособностью уже вполне «годны». Только при ИМТ менее 16,9 кг/м2 можно быть признанным негодным. С другой стороны, раньше временно негодными к военной службе с отсрочкой на 12 месяцев признавали тех, у кого выявили ожирение II степени при ИМТ 35 кг/м2, сейчас отсрочка дается на полгода и при ожирении II степени с ИМТ 37,0 кг/м2.

Сейчас сложно судить о произошедших изменениях. Я предполагаю, что их оправданность будет окончательно ясна через несколько лет. Лично я считаю: главное, чтобы ребята, отправленные служить, но требующие осуществления контроля за имеющейся патологией, не оставались наедине со своей проблемой.